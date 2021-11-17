Состоится "Ярмарка проектов" с участием победителей Молодежного форума "Машук"

ТАСС, 17 ноября. В краевой столице в Точке кипения Ставропольского государственного аграрного университета 18 ноября 2021 года состоится "Ярмарка проектов" (6+) с участием победителей Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" и представителей органов исполнительной власти Ставропольского края и муниципальных образований Ставропольского края.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" для Ставропольского региона завершился триумфально. 12 представителей Ставрополья стали победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц в рамках форума от Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Также обладателем суперприза в конкурсе среди лидеров рейтинга "Машука" стал Святослав Лисовский - уроженец Ставрополья, который выиграл автомобиль "Нива Легенда" и его тюнинг в городе Москве.

Список грантополучателей от Ставропольского края, которые примут участие в событии:

1. Коваль Полина Николаевна. Название проекта: "Адаптационная игра для 1 курса "Монополия. Университет", сумма гранта - 88 570 рублей;

2. Маефет Алёна Витальевна. Название проекта: "Время добра", сумма гранта - 155 тыс. рублей;

3. Дорохин Илья Сергеевич. Название проекта: "З.О.Н.А. Green?", сумма гранта - 150 тыс. рублей;

4. Кожина Алевтина Олеговна. Название проекта: "Крышечки. Макулатура. Батарейки", сумма гранта - 362 тыс. рублей;

5. Зуева Елизавета Андреевна. Название проекта: "Форум - фестиваль Экодобро", сумма гранта - 450 тыс. рублей;

6. Величко Владимир Витальевич. Название проекта: Открытый краевой конкурс "Мистер и мисс студенчество профессиональных образовательных организаций" в Ставропольском крае, сумма гранта - 330 тыс. рублей;

7. Мазов Евгений Николаевич. Название проекта: "Выездной обучающий семинар для кураторов и наставников СКФО Control’ная точка", сумма гранта - 485 тыс. рублей;

8. Самохвалов Иван Николаевич. Название проекта: Школа волонтеров наследия "Губернский Ставрополь", сумма гранта - 480 тыс. рублей;

9. Кривецкий Валерий Хачатурович. Название проекта: Историческая реконструкция открытия памятника М. Ю. Лермонтову в Пятигорске в 1889 г. "История одного памятника - история страны!", сумма гранта - 300 тыс. рублей.

10. Оршанская Екатерина Игоревна. Название проекта: "Вне конфликта с законом 2.0", сумма гранта - 450 тыс. рублей;

11. Ибрагимов Магомед Шахрудинович. Название проекта: Окружная школа-семинар SMM "ПРОФмедиа.СКФО", сумма гранта - 200 тыс. рублей;

12. Литвинова Полина Николаевна. Название проекта: "Свой хлеб", сумма гранта - 300 тыс. рублей;

Участникам предстоит представить свои проекты перед приглашенными гостями и снова почувствовать дух Северо-Кавказского молодежного форума "Машук", а также обзавестись поддержкой от органов исполнительной власти.

"Ярмарка проектов - это возможность молодежи-грантополучателей Северо-Кавказского молодежного форума "Машук 2021" выработать механизмы и пути работы с органами исполнительной власти и муниципальных образований, найти помощь и поддержку в реализации своих идей", - прокомментировал событие Борис Иванович Дроботов, директор ГБУ Ставропольского края "Центр молодёжных проектов".