"Михайлов и Партнёры" и CMIR Partners будут сотрудничать в IR и финансовых коммуникациях

ТАСС, 17 ноября. "Михайлов и Партнёры. Стратегические коммуникации", крупнейшая коммуникационная компания России по версии международного рейтинга PRovoke и российского рейтинга НР2К, объявляет о партнерстве с CMIR Partners, основанной в 2021 году командой специалистов в области инвестиционного банкинга, финансов и связей с инвесторами.

Партнерство с CMIR Partners расширит спектр услуг "Михайлов и Партнёры" в области финансовых коммуникаций за счет высококлассной международной IR-экспертизы, позволит предоставлять интегрированный коммуникационный сервис бизнесам, привлекающим венчурные инвестиции, размещающим акции на локальных и мировых биржах, планирующим такое размещение или осуществляющим текущую деятельность в ранге публичных компаний.

Объединенная команда партнерства, свободно говорящая на русском, английском и китайском языках, базируется в Москве, Лондоне, Цюрихе, Амстердаме, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Пекине. Она состоит из профессионалов с богатым опытом работы на финансовых рынках России, США, Азии, Центральной и Западной Европы, специалистов, понимающих российский бизнес и инвесторов, эмитентов и регуляторов, обладающих устойчивыми связями с зарубежными и российскими деловыми СМИ, инвестиционным сообществом, биржами, рейтинговыми агентствами.

Генеральный директор "Михайлов и Партнёры" Андрей Быкасов сообщил: "Мы рады видеть растущее количество успешных сделок российских компаний на мировых финансовых рынках. "Михайлов и Партнёры" всегда были ведущими в России независимыми коммуникационными консультантами в области IPO, облигационных займов, сделок M&A и других сделок на глобальных рынках капитала. Наша цель - быть партнером первого выбора во всех вопросах международного финансового PR и IR. Мы формируем сильное международное партнерство, которое позволит оказывать единую бесшовную услугу коммуникационного консалтинга в интересах наших клиентов".

Партнер CMIR Partners Алекс Казбеги отметил: "Мы рады работать в России как единая команда с крупнейшей коммуникационной компанией "Михайлов и Партнёры". Наше сотрудничество позволит клиентам получить лучшие компетенции в области всего спектра услуг по связям с инвесторами, работу над "акционерной историей" с учетом последних трендов направления ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление). Профессиональный подход к отношениям с инвесторами и целостный подход к коммуникациям важен на любом этапе развития компании и при любых видах финансирования, от венчурного капитала до публичного размещения."

О компании "Михайлов и Партнёры. Стратегические коммуникации"

Основанная в 1993 году, сейчас "Михайлов и Партнёры. Стратегические коммуникации" - ведущая консалтинговая компания в сфере стратегических, интегрированных и цифровых коммуникаций.

C 2009 года "Михайлов и Партнёры. Стратегические коммуникации" - стратегический партнер в России и СНГ международной компании Burson Cohn & Wolfe.

Среди клиентов "Михайлов и Партнёры. Стратегические коммуникации" - крупнейшие российские и международные компании, а также государственные институты.

"Михайлов и Партнёры. Стратегические коммуникации" занимает лидирующие позиции в области коммуникационного консалтинга в Центральной и Восточной Европе согласно международному рейтингу PRovoke и возглавляет Национальный рейтинг коммуникационных компаний.

О компании "CMIR Partners"

CMIR Partners - международная консалтинговая компания по связям с инвесторами.

CMIR Partners предлагает частным и публичным компаниям полный спектр профессиональных услуг, от консультаций по привлечению капитала до полного спектра услуг по связям с инвесторами.

С присутствием в Москве, Лондоне, Амстердаме и Цюрихе, CMIR Partners обладает уникальной экспертизой, сочетающих в себе несколько десятилетий профессионального опыта наших старших партнеров: экспертиза исследовании рынков капитала и компаний представленых на них, создание и работа с инвестиционными портфелями, широкий спектр услуг sell side и buy side, корпоративные финансы, финансовые коммуникации и взаимоотношения с инвесторами.