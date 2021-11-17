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Лучшего специалиста и лучшие цифровые решения по охране труда выберут в России

Конкурсы Министерства труда будут направлены на повышение статуса специалистов в данных областях

ТАСС, 17 ноября. Министерство труда и социальной защиты РФ в рамках общественно-просветительской кампании "Здоровье. Ответственность. Труд" проводит два конкурса: "Лучший специалист по охране труда" и "Лучшие цифровые решения по охране труда".

Конкурс "Лучший специалист по охране труда" направлен на повышение статуса специалиста по охране труда, подтверждение его квалификации и предоставление дополнительных возможностей для карьерного роста и профессионального развития, развитие кадрового потенциала в области охраны труда, стимулирование инициативы специалиста по охране труда к поиску и внедрению новых инструментов и технологий в области охраны труда и здоровья, методов работы, привлечение общественного внимания к области охраны труда и здоровья на работе.

В свою очередь конкурс "Лучшие цифровые решения по охране труда" проводится в целях стимулирования цифровизации процессов охраны труда в организациях, развития цифровых решений в области охраны труда, предоставления организациям информации о существующих и проверенных цифровых решениях в области охраны труда, возможности к дальнейшему их внедрению в рамках цифровизации процессов системы управления охраной труда.

Узнать условия участия и подать заявку можно на сайте.

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