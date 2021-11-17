Около 10 новых скважин нужно пробурить для исследования запасов нефти в Западной Сибири

ТАСС, 17 ноября. Ученые предлагают пробурить около десятка новых скважин в Западной Сибири для исследования запасов нефти на этой территории. Проект Уральского горного университета "Глубинная нефть" получил поддержку Минобрнауки в рамках программы "Приоритет-2030", сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

В вузе поясняют, что идея глубинной нефти существует более 150 лет, но ранее, согласно аргументам сторонников органического происхождения нефти, считалось, что нет смысла искать нефть на глубинах более 5 км. На данный момент, по словам исследователей, известно, что это возможно даже на глубине более 15 км.

"Для надежной проверки глубинной неорганической гипотезы происхождения нефти необходимо пробурить около 10 новых скважин, заданных на основании "глубинной" парадигмы. Это, конечно, много, но необходимо отметить, что, во-первых, ожидаемые притоки и запасы глубинных месторождений нефти весьма значительные, а во-вторых, идти на глубину - это фактически единственный путь, так как развиваться "вширь" в Западной Сибири просто некуда", - приводят в вузе слова руководителя проекта, профессора Владимира Писецкого.

Ученые вуза более 20 лет занимаются проблемами поиска нефти - основного продукта в минерально-сырьевом экспорте России. В этом году вуз принял участие в программе "Приоритет 2030" Министерства науки и высшего образования РФ и успешно защитил программу развития вуза до 2030 года, в которую входит проект "Глубинная нефть", получивший финансовую поддержку на проведение научных исследований, направленных на обнаружение глубинной нефти в Западно-Сибирском нефтегазовом бассейне.

Проект предусматривает поэтапный процесс развития исследований с проверкой бурением рекомендаций, сформулированных на каждом этапе. Первый этап, который продлится до 2023 года, ориентирован на корректировку размещения и поддержку поисково-разведочного бурения с максимальным использованием имеющихся разведочных скважин с целью “добуривания” их на перспективные интервалы.

Основная идея проекта - обнаружение нефтяных залежей в глубинных интервалах бассейна в контуре действующих месторождений с развитой инфраструктурой, но с падающей добычей, сообщили в университете.

Весь комплекс исследований по данному проекту Уральский горный будет выполнять с привлечением ученых и специалистов ряда российских и зарубежных вузов, институтов РАН и научно-исследовательских организаций Западной Сибири, добавили в пресс-службе.