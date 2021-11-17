Состоится XI Международный Форум "Арктика: настоящее и будущее"

ТАСС, 17 ноября. В Санкт-Петербурге 2-4 декабря 2021 года пройдет XI Международный Форум "Арктика: настоящее и будущее" (12+) - ключевое общественное событие страны, на котором ежегодно подводят итоги арктической повестки, определяют основные векторы развития Арктики и государственной политики по освоению полярного региона.

Форум состоится при поддержке и участии Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, профильных министерств и ведомств, и участников хозяйственной деятельности в Арктической зоне РФ.

Оргкомитет форума традиционно возглавляет президент МОО "Ассоциация полярников", специальный представитель Президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров, который отметил: "Международный Форум "Арктика: настоящее и будущее" в одиннадцатый раз станет местом притяжения людей, которых искренне заботит судьба макрорегиона. На площадке форума представители власти, бизнеса и гражданского общества будут подводить итоги развития Арктики, ставить задачи на 2022 год и определять пути их решения".

В рамках форума запланирована насыщенная программа, включающая более 40 мероприятий различных форматов по 9 направлениям: социальная политика, экономика, инфраструктура Арктической зоны, наука и технологии, экология, международное сотрудничество, комплексная безопасность Арктического региона, региональное развитие и креативные индустрии Арктики. За время проведения мероприятия его посетят более 2 500 делегатов из 40 регионов России и 15 иностранных государств.

На форуме будут подведены итоги Председательства России в Арктическом совете за 2021 год, концепция которого ориентирована на повышение качества жизни в северных регионах.

Акцентами деловой программы форума станут: "Россия в глобальном Арктическом диалоге, "Трансфер знаний и технологий", "Арктика для человека", "Декарбонизация и сохранение экосистемы Арктики". Структура деловой программы форума отвечает основным направлениям государственной политики РФ в Арктике, стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности до 2035 года.

На площадке форума развернется масштабная выставочная экспозиция, на которой арктические регионы, компании, ведомства и институты представят свои достижения, проекты и технологии.

Форум пройдет в гибридном формате - часть участников присоединится в онлайн-режиме, что позволит расширить аудиторию и соблюсти меры эпидемиологической безопасности.

ТАСС - генеральный информационный партнер.