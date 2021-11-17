Опубликовали архитектуру деловой программы Конгресса молодых ученых

ТАСС, 17 ноября. На официальном сайте Конгресса молодых ученых (12+) опубликована архитектура деловой программы. Мероприятие состоится 8-10 декабря в Сочи, в Парке науки и искусства "Сириус". Организаторами мероприятия выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, Фонд Росконгресс. Оператор проведения Года науки и технологий в Российской Федерации - АНО "Национальные приоритеты".

"Конгресс молодых ученых станет главным заключительным мероприятием Года науки и технологий. В нем примут участие около 3 тыс. известных ученых, победителей грантовых конкурсов, молодых исследователей, школьников и студентов из разных регионов нашей страны. Деловые мероприятия Конгресса позволят обсудить актуальные вопросы и основные результаты развития научных направлений, которые стали главными темами месяцев Года науки и технологий. Среди них - такие перспективные области, как "Искусственный интеллект", "Климат и экология", "Генетика и качество жизни", "Энергетика будущего", "Освоение космоса", "Новая медицина" и другие. Эксперты и участники поделятся своим видением траекторий развития этих сфер и расскажут о знаковых научных проектах Года", - прокомментировал заместитель председателя Правительства РФ, сопредседатель оргкомитета Года науки и технологий Дмитрий Чернышенко.

Деловая программа мероприятия включает в себя пять тематических треков: "Год науки и технологий", "Управление и инвестиции", "Взаимодействие и кооперация", "Инфраструктура и среда" и "Кадры и человеческий капитал".

"Конгресс молодых ученых станет ярким завершающим событием Года науки и технологий. Молодые ученые со всей страны приедут в Сочи для подведения итогов работы тематических месяцев, презентации своей деятельности и проектов, обмена опытом и обсуждения ключевых вопросов, которые волнуют сегодня молодое поколение научного сообщества. Проведение мероприятия направлено на объединение талантливой молодежи, предоставление всесторонней поддержки молодым ученым, перспективным проектам", - отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Трек "Год науки и технологий" объединяет порядка 70 сессий, разбитых на блоки в соответствии с тематическими месяцами - экспертные дискуссии охватят ключевые темы в области новой медицины, новых производственных технологий и материалов, генетики и качества жизни, освоения космоса, энергетики будущего, климата и экологии и другие.

"В Год науки и технологий одним из важнейших приоритетов для нас стало вовлечение молодежи в научную деятельность. В этом году мы запустили целую серию новых инструментов поддержки молодых ученых, среди которых создание молодежных лабораторий и поддержка студенческих научных обществ. Но самое главное для привлечения кадров - это создание привлекательной и комфортной среды в наших университетах и научных институтах, они должны давать ребятам возможность самореализоваться и работать над собственными идеями. Уверен, Конгресс станет успешной площадкой для обсуждения и создания инновационных и масштабных проектов, работа над которыми будет интересна молодежи", - подчеркнул Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.

Блок деловой программы "Управление и инвестиции" включает в себя экспертные сессии, посвященные системе оценки качества образования, передовым технологиям в цифровой трансформации, платформе университетского технологического предпринимательства. Также в программу блока включен мастер-класс "Построение глобально видимой лаборатории после кандидатской".

"Мы часто оперируем статистическими данными - и они действительно впечатляют: более чем в полтора раза увеличилась с 2001 года доля молодых исследователей - и сегодня в России их более 44%. Российская наука сегодня в этом смысле - одна из самых молодых в мире. В ней работает более 160 тыс. молодых, талантливых исследователей. В Сочи соберется наиболее активная часть этого мощного сообщества - около 3 тыс. человек. Это мероприятие - попытка оживить сухие цифры, оно - про людей, их идеи и конкретные проекты. Оно - про 3 тыс. и историй успешных молодых людей, которые каждый день прикладывают все свои усилия, чтобы сделать наш мир более понятным и удобным" - рассказал секретарь организационного комитета Года науки и технологий, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по научно-образовательной политике Денис Секиринский.

Тематический трек "Взаимодействие и кооперация" охватывает темы трансфера технологий, экспорта российского высшего образования и продвижения университетов. Кроме того, эксперты обсудят стратегии привлечения молодежи в сферу исследований.

Экспертные дискуссии, посвященные развитию науки в регионах, снятию барьеров в развитии технологических стартапов молодых предпринимателей, возможностям для молодых ученых, которые дают наукоемкие территории включены в блок "Инфраструктура и среда". В программу также включены презентации Лабораторий IoT и блокчейн и общенационального интерактивного энциклопедического портала "Знания".

Блок деловой программы "Кадры и человеческий капитал" охватывает вопросы популяризации науки среди молодежи и детей, построение карьеры в науки, развитие человеческого капитала в наукоемких территориях и другие темы.

На полях Конгресса пройдет презентация ключевых достижений национального проекта "Наука и университеты" в 2021 году, стратегическая сессия по подведению результатов активности регионов в Год науки и технологий.