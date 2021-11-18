Северная Осетия готовится отметить национальный праздник Джеоргуыба

ТАСС, 18 ноября. Национальный праздник Джеоргуыба в Северной Осетии начнется в понедельник, 22 ноября, и продлится неделю. Праздник посвящен особо почитаемому среди осетин покровителю мужчин, путников, защитнику бедных и обездоленных Уастырджи. Джеоргуыба приурочена к окончанию осенних сельскохозяйственных работ и отмечается в последнюю полную неделю ноября.

В эти дни в каждом осетинском доме принято накрывать стол с традиционными тремя пирогами и мясом жертвенного животного, молиться, посещать святые места. В течение этого времени не принято употреблять в пищу свинину, мясо птицы и рыбу.

Жителей республики и всех земляков с наступающим национальным праздником поздравил Глава Северной Осетии Сергей Меняйло. В своем приветствии он отметил, что праздник дорог всем, кто чтит и достойно продолжает духовные традиции предков.

"В эти дни в наших домах будут звучать молитвы к Всевышнему и святому Уастырджи о покровительстве во всех благих начинаниях, о мире и здоровье. Пусть эти молитвы будут услышаны. Пусть в наших семьях и во всей республике царят согласие и благополучие", - говорится в поздравлении.

Напомним, что с 2018 года в Северной Осетии первый день празднования Джеоргуыба в соответствии с Указом Главы РСО-Алания является нерабочим.

Важно, что в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции в республике не проводятся массовые мероприятия. Сергей Меняйло призвал жителей Северной Осетии соблюдать противоэпидемические меры и отметить праздник в узком семейном кругу, не рискуя жизнями и здоровьем старших, соседей и друзей.