Perspectum Awards 2021 объявляет победителей

ТАСС, 18 ноября. Индустриальный конкурс в области маркетинговых коммуникаций Perspectum Awards подвел итоги первого конкурсного сезона. Профессиональное жюри оценило работы по 21 конкурсной категории и присудило 9 золотых, 17 серебряных и 21 бронзовую награду. Среди победителей - известные российские агентства и лидеры рынка маркетинговых услуг.

Best Integrated Campaign (в категории оцениваются интегрированные маркетинговые кампании, при реализации которых использовалось не менее трех каналов коммуникации)

SILVER

КБ-12 - Да, мне больше всех надо!

BRONZE

emg - Ultra-успешный запуск

Humanz - Откройте мир глазами ребенка

ARK CONNECT - Большие игры со вкусом

Seven - Агуша. Истории для прогулки

Best Digital/Social Media Campaign (в категории оцениваются рекламные кампании, использующие интернет/мобильные устройства в качестве основных каналов продвижения, а также каналы социальных сетей для повышения узнаваемости бренда и/или продаж)

SILVER

Re:evolution - Сноходцы

BRONZE

emg - Отряд Elite 2.0. Миссия "Новый год" выполнима

Best Insight/Strategy (в категории оценивается новаторский и инновационный подход в рамках разработки стратегии рекламной кампании)

SILVER

Action - Простые рецепты добрых дел

КБ-12 - Да, мне больше всех надо!

GREAT - Переработка просроченных виз

BRONZE

Seven - Агуша. Истории для прогулки

Best Use of Sport/Cyber Sport (в категории оцениваются рекламные кампании на спортивную тематику, а также различные варианты интеграции брендов в киберспортивные мероприятия)

SILVER

Electronic Mushroom - Adrenaline Cyber League

BRONZE

Octagon - "Талисмания КХЛ"

Best Innovation & Technology Activation (в категории оцениваются рекламные кампании, с использованием технологий: искусственный интеллект (AI), виртуальной (VR), дополненной реальности (AR), а также другие инновационные инструменты)

GOLD

Action - Continental IceContact: "Зимняя революция - первый беспилотный тест-драйв шин"

Best Use of Media Tool (в категории оцениваются рекламные кампании, использующие один канал коммуникации в качестве основного средства продвижения товаров и услуг)

SILVER

Goose Gaming - AXE Collision Games

Best Trade Marketing Campaign (в категории оцениваются рекламные кампании, с использованием различных инструментов торгового маркетинга)

GOLD

Seven - Агуша. Истории для прогулки

Best Retail Environment Activation (в категории оцениваются бренд-активации в розничной торговле, внутри или рядом с торговыми точками)

GOLD

Louder - Stan Smith, Forever

SILVER

Action - AI-сэмплинг Milka Sensations

PromoSpace - Интеграция Clarins в Центральный Детский магазин на Лубянке

Best B2B Campaign (в категории оцениваются B2B кампании)

GOLD

Deep - creative agency - Виртуальный автопарк

BRONZE

Creative People - Города для профи

Цифра - Лидогенерация из диджитал-каналов для B2B-продаж с чеком от 10 млн ₽

Best Event Integration (в категории оцениваются различные интеграции и активации в мероприятия (публичные, потребительские, социально-культурные, корпоративные и др.).

BRONZE

emg - Dirol Live Systema - как перенести все музыкальные фестивали в онлайн

Best Use of Packaging (в категории оцениваются промо-кампании с использованием упаковки.)

GOLD

Seven - Агуша. Истории для прогулки

Best Use of Incentive (в категории оцениваются различные способы стимулирования продаж)

SILVER

BALAGAN - ДРОП

Seven - Агуша. Истории для прогулки

BRONZE

DPG Russia - 10-летие Додо

Best B2B Event (в категории оцениваются B2B мероприятия (публичные, социально-культурные, корпоративные), а также способы их продвижения)

BRONZE

PromoSpace - X.O Lounge_150 лет Hennessy

Best B2C Event (в категории оцениваются B2C мероприятия (потребительские, социально-культурные, корпоративные), а также способы их продвижения)

SILVER

Eventum Premo - Audi CirQ3

BRONZE

Коммуникационное агентство Р.И.М. - Telling Stories Fest: 1 миллион зрителей - 1 миллион историй

Redday - Cat Fest Royal Canin 2020

Best PR Campaign (в категории оцениваются рекламные кампании с использованием PR-инструментов)

SILVER

emg - Достойно твоего Инстаграма. ИКЕА х Вирджил Абло

Коммуникационное агентство Р.И.М. - Обувь из жвачки - твой шаг вперёд в борьбе с отходами

BRONZE

BALAGAN - ДРОП

DPG Russia - 10-летие Додо

Best Creative Campaign (в категории оценивается креативная составляющая и качество реализации рекламной кампании)

GOLD

Sorry, Guys. Media - Переработай это

SILVER

КБ-12 - Да, мне больше всех надо!

BRONZE

DPG Russia - 10-летие Додо

GREAT - УТКОНОС ИТОИСЁНОС, включая CTR

Best Sponsorship Campaign (в категории оцениваются рекламные кампании, в рамках которых спонсорство выступает в качестве основного способа продвижения товаров и услуг)

GOLD

GREAT - Заряжай за Зенит: как "Степан Разин" помог болельщикам быть вместе с командой

SILVER

emg - Как Play-Doh слепили продажи в Новый год

Best Collaboration Campaign (в категории оцениваются коллаборации между брендами в рамках рекламных кампаний)

GOLD

КБ-12 - "Первые объятия": онлайн-школа родительства от Skillbox и Huggies

BRONZE

BALAGAN - ДРОП

Best Social Campaign for non-profit/public service/NGO (в категории оцениваются рекламные кампании на социальную тематику, имеющие общественное значение и затрагивающие важные социальные тематики)

GOLD

emg - Dolphin - Eternal stream

SILVER

Action - N23. Аромат, основанный на реальных событиях

BRONZE

emg - Мир без врачей

GREAT - Голоса улиц

Конкурсное жюри было поделено на три тематических блока: Digital, Marketing Services и Creative/Collaboration. Голосование проводилось в два этапа: c 18 по 31 октября был сформирован лонг-лист конкурса, а 9 ноября жюри определило список победителей!

Дмитро Хмелевский, CEO ADV Experience, председатель блока Digital сообщил: "Появление нового конкурса - это, безусловно, успех и свидетельство того, что наша индустрия не стоит на месте и развивается. Естественно, и участники, и члены жюри подошли с осторожностью к подаче и оценке работ в первый сезон, но, на мой взгляд, судейство задало высокий стандарт, что однозначно должно сказаться на популярности и престижности конкурса уже в 2022. Желаю Perspectum набирать обороты и задавать высокие стандарты индустрии".

Артем Минасян, коммерческий директор Eventum premo & Deep, председатель блока Marketing Services поделился: ​"Perspectum Awards - молодой конкурс, и для нас было очень важно охватить максимальное количество номинаций. Как 360 компаний, так и точеных креативных активаций в различных каналах. Для первого года мы увидели много прекрасных работ. Благодаря упорности и желанию жюри достойно оценить все работы, обсуждения превращались в дебаты. Это придает уверенности, что лучшие работы получили свои награды абсолютно объективно и заслуженно".

Алексей Лейбович, креативный директор КГ Seven, председатель блока Creative/Collaboration сообщил: "В профессиональном сообществе давно существует запрос на конкурс, который сможет оценить работу индустрии с учетом реалий времени и специфики клиентских задач. В мировой практике множество ассоциаций имеют свой собственный конкурс, который позволяет максимально четко оценивать использование именно маркетинговых инструментов в рекламе. Наконец и РАМУ решилась на этот шаг, создав свой отраслевой конкурс, в котором мы постарались учесть международный опыт подобных фестивалей. Важно, что данный конкурс сразу вошел в рейтинговую систему АКАР".

Первый конкурсный сезон Perspectum Awards стартовал 1 июля 2021 года. В состав жюри вошли 48 признанных специалистов в сфере рекламы и маркетинга крупнейших агентств и известных компаний-рекламодателей.

Организаторы: РАМУ, ЦРБК

Индустриальные партнеры: АКАР, IAB Russia, индустриальный контент-портал ADPASS, АМА, НАОМ, АКОС, АТМ

Генеральный информационный партнер: ТАСС

Стратегический digital-партнер: Mail.ru

Информационные партнеры: Rambler&Co, Intercom Media, Event Live, Комсомольская Правда, CMS magazine, AdWillad, Телеграм-канал "Как сохранить клиента", Телеграм-канал "Маркетинг и реклама", +1 Платформа

Книжный партнер: Альпина Паблишер

При поддержке АКМР, REPA.

Возрастная категория 16+