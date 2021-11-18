Сбер первым в РФ запустил специализированные приложения с сервисами для различных отраслей

ТАСС, 18 ноября. Сбер начал модернизацию интернет-банка для предпринимателей СберБизнес - в приложении появился специальный сервис "Недвижимость" для предпринимателей, сдающих в аренду коммерческие помещения. А вскоре в интернет-банке появятся специализированные наборы сервисов и для других отраслей. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе банка.

"Сбер первым на финансовом рынке запускает отраслевые решения - специализированные цифровые приложения, встроенные в интернет-банк для предпринимателей СберБизнес. Наборы сервисов, предлагаемые в этих приложениях, подобраны с учетом специфики ведения и управления бизнеса в различных отраслях предпринимательской деятельности", - сказано в сообщении.

Запущенный сервис "Недвижимость" стал первым из этих решений и уже доступен для клиентов в Москве. Он позволяет управлять бизнесом в формате "одного окна". Например, с его помощью предприниматели могут составлять документацию в том числе договоры аренды, искать арендаторов и размещать объявления через сервис "ДомКлик", выставлять счета арендаторам, сообщать им о задолженностях, оплачивать коммунальные услуги, проверять контрагентов.

По словам заместителя председателя правления "Сбербанка" Анатолия Попова, которого цитирует пресс-служба, вскоре аналогичные сервисы планируется запустить для самых популярных отраслей предпринимательской деятельности, в том числе сферы услуг, транспорта и розничной торговли.

"Отраслевые решения - специализированный инструмент, точечно учитывающий нюансы отраслей и предназначенный для упрощения рутинных задач в бизнес-процессах предпринимателей. Наш продукт позволяет полноценно управлять бизнесом и вести деятельность компании. Накопленные банком данные, его экспертиза и многолетний опыт в обслуживании предпринимателей позволяют точно определить, что нужно самым популярным отраслям бизнеса в ежедневной работе", - заявил Попов.