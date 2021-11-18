"ТИОНИКС" выпустил масштабное обновление продуктов TIONIX Cloud Platform и TIONIX VDI

ТАСС, 18 ноября. Облачная платформа для виртуализации TIONIX Cloud Platform, а также программное обеспечение для организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов TIONIX VDI версий 3.0 стали доступными клиентам осенью текущего года.

IT-инженеры добились расширения функциональности TIONIX Cloud Platform за счёт целого ряда новых технологических решений. Одними из ключевых изменений являются переход на версию OpenStack Victoria и оптимизация кода с помощью языка программирования Python 3. Таким образом, возможности архитектуры аппаратных решений, на которых строится облачная платформа, используются более эффективно. Также стал ещё доступнее и надежнее процесс автоматизации управления облачной платформой.

Новая версия продукта TIONIX VDI для организации виртуальных рабочих мест отличается улучшенным механизмом проксирования и шифрования терминального трафика. Повышена стабильность и защита соединения при организации видеоконференций, улучшены механизмы логирования.

Разработчики добавили ряд новых функций для более удобного пользования сервисом. Поддержка нового терминального протокола SPICE, позволяет администратору централизованно управлять работой продукта через веб-интерфейс, а пользователь на своем устройстве может задавать персональные настройки терминального подключения.

Также VDI Client теперь доступен для дистрибутивов операционных систем на базе Linux x32 и устройств Apple на основе MacOS Big Sur.

Обновленные решения ТИОНИКС являются комплексным коробочным российским решением для организации надежной частной или публичной облачной платформы. Использование экосистемы продуктов ТИОНИКС позволяет существенно сократить расходы на владение "облаком" благодаря снижению требований к технической инфраструктуре.

"Мы представили обновленные версии продуктов TIONIX Cloud Platform и TIONIX VDI осенью текущего года. Специалисты "ТИОНИКС" повысили надёжность, производительность и безопасность нашей экосистемы продуктов для облачных сервисов. Надеюсь, что клиенты и партнёры по достоинству оценили проведённую нами работу.

Решения успешно используются корпоративными и государственными заказчиками в частных облаках, сервисными облачными провайдерами для публичных облачных решений, помогают аттестовывать облака на ГИС-К1", – сказал Антон Петров, генеральный директор "ТИОНИКС".