Организатором дебютного выпуска рублевых облигаций Узнацбанка выступит Совкомбанк

ТАСС, 19 ноября. Банк России 15 ноября принял решение о допуске к размещению и публичному обращению в Российской Федерации четырех выпусков облигаций АО "Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан" (НБУ или Узнацбанк). НБУ до конца текущего года планирует разместить на Московской бирже дебютный выпуск своих облигаций, номинированных в российских рублях. Российский регулятор впервые принял подобное решение в отношении облигаций иностранного коммерческого банка, размещение станет первым в истории выходом банка из Республики Узбекистан на российский долговой рынок. До сегодняшнего дня иностранные финансовые институты не размещали рублевые облигации на Московской Бирже. Точные параметры выпуска и дата размещения будут определены позднее.

НБУ ведет поэтапную подготовку первого выпуска облигаций на российском рынке с момента подписания соглашения о допуске ценных бумаг эмитентов Республики Узбекистан на рынок РФ. Банк России и Агентство по развитию рынка капитала Республики Узбекистан подписали соглашение о допуске в апреле 2021 года, а уже в мае Узнацбанк провел отбор банков-организаторов для подготовки размещения. Помимо Совкомбанка в их число вошли Газпромбанк, Россельхозбанк и дочерний банк НБУ в России – Азия-Инвест Банк. Банки подписали соответствующее соглашение в сентябре этого года, в рамках форума "Узбекистан: итоги и перспективы экономических реформ".

В рамках подготовки к размещению дебютных облигаций на российском рынке Узнацбанком совместно с банками-организаторами была пройдена процедура идентификации (KYC) на Московской Бирже, получено заключение Московской Биржи о возможности допуска облигаций к публичному размещению и обращению в России, завершается работа по присвоению Республике Узбекистан и НБУ кредитных рейтингов одного из аккредитованных российских рейтинговых агентств.

"Без преувеличения размещение НБУ может стать знаковым событием на российском фондовом рынке – иностранные коммерческие банки и узбекские заемщики, в целом, еще не размещали рублевые облигации на Московской бирже. Но главное, безусловно, в том, что выход крупнейшего, системно значимого банка Республики Узбекистан послужит дополнительным стимулом для развития торгово-экономических отношений между нашими странами", – сказал Михаил Автухов, заместитель Председателя, член Правления, руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка.

Основанный в 1991 году Узнацбанк является крупнейшим коммерческим банком в Узбекистане по размеру активов, кредитного портфеля, капитала, депозитов и чистой прибыли. НБУ полностью принадлежит государству и является системно значимым банком Республики.

Исторически НБУ выполнял функции финансирования инвестиционных проектов в стратегических отраслях экономики Узбекистана. С 2019 года в рамках экономических реформ в стране, происходит трансформация Узнацбанка в сторону рыночной бизнес-модели. Сегодня НБУ предлагает полный спектр кредитных, финансовых, расчетно-кассовых и других банковских услуг. Банк представлен на международных рынках капитала: в 2020 году разместил 300 млн USD облигации на Лондонской Бирже в сегменте Main Market. Финансовая стабильность Банка подтверждается кредитными рейтингами, присвоенными авторитетными международными агентствами: "BB-" (прогноз стабильный) по версии S&P Global Ratings и Fitch Ratings.

ПАО "Совкомбанк" - универсальный банк, входящий в список 10 крупнейших банков страны (активы: 1,9 трлн рублей по МСФО). В банке трудятся более 24,460 тыс. сотрудников в 2 940 отделениях и мини-офисах в 77 регионах, расположенных в 1 037 населенных пунктах РФ. Банк обслуживает 12 млн физических лиц, в т.ч. 11 млн заемщиков и более 500 тыс. вкладчиков. Корпоративными клиентами банка являются 600 тыс. компаний и корпораций. Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: "ВВ", прогноз "позитивный" (Standard&Poor’s), "Вa1", прогноз "стабильный" (Moody’s), "ВB+", прогноз "стабильный" (Fitch Ratings).