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Организатором дебютного выпуска рублевых облигаций Узнацбанка выступит Совкомбанк

Банк России согласовал возможность размещения на Московской бирже рублевых облигаций крупнейшего коммерческого банка Узбекистана

ТАСС, 19 ноября. Банк России 15 ноября принял решение о допуске к размещению и публичному обращению в Российской Федерации четырех выпусков облигаций АО "Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан" (НБУ или Узнацбанк). НБУ до конца текущего года планирует разместить на Московской бирже дебютный выпуск своих облигаций, номинированных в российских рублях. Российский регулятор впервые принял подобное решение в отношении облигаций иностранного коммерческого банка, размещение станет первым в истории выходом банка из Республики Узбекистан на российский долговой рынок. До сегодняшнего дня иностранные финансовые институты не размещали рублевые облигации на Московской Бирже. Точные параметры выпуска и дата размещения будут определены позднее.

НБУ ведет поэтапную подготовку первого выпуска облигаций на российском рынке с момента подписания соглашения о допуске ценных бумаг эмитентов Республики Узбекистан на рынок РФ. Банк России и Агентство по развитию рынка капитала Республики Узбекистан подписали соглашение о допуске в апреле 2021 года, а уже в мае Узнацбанк провел отбор банков-организаторов для подготовки размещения. Помимо Совкомбанка в их число вошли Газпромбанк, Россельхозбанк и дочерний банк НБУ в России – Азия-Инвест Банк. Банки подписали соответствующее соглашение в сентябре этого года, в рамках форума "Узбекистан: итоги и перспективы экономических реформ".

В рамках подготовки к размещению дебютных облигаций на российском рынке Узнацбанком совместно с банками-организаторами была пройдена процедура идентификации (KYC) на Московской Бирже, получено заключение Московской Биржи о возможности допуска облигаций к публичному размещению и обращению в России, завершается работа по присвоению Республике Узбекистан и НБУ кредитных рейтингов одного из аккредитованных российских рейтинговых агентств.

"Без преувеличения размещение НБУ может стать знаковым событием на российском фондовом рынке – иностранные коммерческие банки и узбекские заемщики, в целом, еще не размещали рублевые облигации на Московской бирже. Но главное, безусловно, в том, что выход крупнейшего, системно значимого банка Республики Узбекистан послужит дополнительным стимулом для развития торгово-экономических отношений между нашими странами", – сказал Михаил Автухов, заместитель Председателя, член Правления, руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка.

Основанный в 1991 году Узнацбанк является крупнейшим коммерческим банком в Узбекистане по размеру активов, кредитного портфеля, капитала, депозитов и чистой прибыли. НБУ полностью принадлежит государству и является системно значимым банком Республики.

Исторически НБУ выполнял функции финансирования инвестиционных проектов в стратегических отраслях экономики Узбекистана. С 2019 года в рамках экономических реформ в стране, происходит трансформация Узнацбанка в сторону рыночной бизнес-модели. Сегодня НБУ предлагает полный спектр кредитных, финансовых, расчетно-кассовых и других банковских услуг. Банк представлен на международных рынках капитала: в 2020 году разместил 300 млн USD облигации на Лондонской Бирже в сегменте Main Market. Финансовая стабильность Банка подтверждается кредитными рейтингами, присвоенными авторитетными международными агентствами: "BB-" (прогноз стабильный) по версии S&P Global Ratings и Fitch Ratings.

ПАО "Совкомбанк" - универсальный банк, входящий в список 10 крупнейших банков страны (активы: 1,9 трлн рублей по МСФО). В банке трудятся более 24,460 тыс. сотрудников в 2 940 отделениях и мини-офисах в 77 регионах, расположенных в 1 037 населенных пунктах РФ. Банк обслуживает 12 млн физических лиц, в т.ч. 11 млн заемщиков и более 500 тыс. вкладчиков. Корпоративными клиентами банка являются 600 тыс. компаний и корпораций. Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: "ВВ", прогноз "позитивный" (Standard&Poor’s), "Вa1", прогноз "стабильный" (Moody’s), "ВB+", прогноз "стабильный" (Fitch Ratings).

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