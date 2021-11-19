Участники программы Большого театра и "Ингосстраха" выступили с балетной труппой театра

ТАСС, 19 ноября. Большой театр и компания "Ингосстрах" продолжают реализацию Молодежной балетной программы - проекта, который дарит молодым артистам со всей России уникальную возможность продемонстрировать свой талант и стать частью балетной труппы Большого театра. Недавно заветный шанс выступить на Исторической сцене Большого театра получили два студента из первой стажерской группы проекта.

Старт Молодежной балетной программы состоялся в декабре 2020 года: с того момента на рассмотрение были получены сотни заявок, из которых выбирались самые талантливые конкурсанты для участия в двух очных отборочных турах. Молодые артисты балета смогли лично выступить перед Художественным руководителем балетной труппы Большого театра - Махаром Вазиевым. По итогам второго отборочного тура, который состоялся 25 июня этого года, была сформирована первая стажерская группа из семи талантливых артистов - пяти девушек и двух юношей из Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. Пройдя 2-х месячное обучение и показав прекрасные результаты на занятиях, двое стажеров - Акиб Анвар и Владимир Киреев - смогли выйти на Историческую сцену в балете "Дочь фараона".

"Ингосстрах" много лет вносит свой вклад в развитие культуры по всей стране. Молодежная балетная программа дает нам возможность открыть миру новых талантливых артистов. Если раньше ребята только мечтали прикоснуться к деятельности Большого театра, то уже сегодня имеют все шансы стать яркими звездами российского балета. От имени нашей компании желаю им удачи и больших творческих побед!" - говорит генеральный директор компании "Ингосстрах" Андрей Ларкин.

Заявки на участие в программе принимаются на протяжении всего 2021 года. Стать участником конкурса может любой гражданин России не старше 1997 года рождения, обучающийся на последнем курсе или завершивший профессиональную подготовку по профилю "Хореографическое искусство, артист балета". В случае достижения значительных результатов во время прохождения стажировки конкурсанты будут зачислены в балетную труппу Большого театра.

Молодежная балетная программа - масштабный и важный для отечественного искусства проект, который позволяет создать достойные условия для творческого развития молодых артистов из регионов России. Победители конкурса получат возможность пройти стажировку в балетной труппе Большого театра сроком от трех до девяти месяцев в зависимости от уровня подготовки и личных результатов. Компания "Ингосстрах" обеспечит участникам оплату проезда в Москву и будет выплачивать стипендию во время обучения.

"Ингосстрах" и Большой театр сотрудничают уже много лет, а с 2019 года компания является генеральным спонсором театра. За годы успешной совместной деятельности партнерам удалось реализовать множество проектов, значимых для отечественной и мировой культуры, в том числе при личной поддержке промышленника и общественного деятеля Олега Дерипаска.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.