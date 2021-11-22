Подписчики СберПрайм получат повышенные бонусы за покупки в СберМегаМаркете и СберМаркете

ТАСС, 22 ноября. С 19 ноября по 10 декабря 2021 года все участники программы лояльности СберСпасибо с действующей подпиской СберПрайм или СберПрайм+ получат повышенные бонусы в размере 10% от стоимости за первые покупки в СберМегаМаркете и СберМаркете. Единственное условие - товары должны быть оплачены картами Visa ПАО Сбербанк. За одну покупку вы можете получить не более 1000 бонусов.

"Мы продолжаем запускать для клиентов СберСпасибо и подписчиков СберПрайм всё более выгодные предложения. Это особенно актуально, когда на носу горячий сезон предновогодних покупок - самое время в спокойном режиме начинать подготовку к праздникам. А сделать это с выгодой и получить за покупки бонусы СберСпасибо поможет наша совместная акция с Visa", - говорит Андрей Писарев, директор дивизиона "Лояльность" Сбербанка, генеральный директор программы лояльности СберСпасибо.

Сейчас для всех клиентов СберСпасибо доступны начисления бонусами за покупки в СберМегаМаркете и СберМаркете в размере до 1% от стоимости. А списать бонусы можно в обмен на скидку до 99% от стоимости товара. Один бонус равен одному рублю скидки.

Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте или в мобильном приложении программы лояльности.

ПАО Сбербанк - один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru .