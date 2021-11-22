В УрФО определили лучших IT-специалистов

ТАСС, 22 ноября. Финал конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" Уральского федерального округа в номинации "Лучший IT-специалист" завершился в Салехарде, сообщили в понедельник организаторы.

"Впервые в десятилетней истории проекта актуальной для рынка рабочих профессий прозвучала номинация для специалистов и студентов IТ-сферы. Двухдневный марафон теоретических и практических заданий определил победителей в двух категориях - среди опытных IT-специалистов и среди обучающихся", - сказано в сообщении.

В конкурсной программе участники выполнили тестовые задания на знание системного администрирования, практические задания по работе с базами данных, а также электронным конструктором Arduino, который применяется в области электроники и автоматизации, необходим для создания различных устройств. На решение практического задания предусматривалось не более 90 минут.

"Мастерство участников оценивали представители крупнейших российских IT-компаний, региональные и федеральные эксперты", - отмечают организаторы.

Победители и призеры

Среди опытных IT-специалистов первенствовал Владислав Андриянников из Ханты-Мансийского автономного округа, 2-е место - у Антона Барсукова из Курганской области, 3-е занял Константин Каминский из Тюменской области.

Среди обучающихся победу одержал Богдан Ивакин из Тюменской области, "серебро" - у Владислава Синцева из Курганской области, "бронза" - у его земляка Матвея Бутакова.

Победителей и призеров в первой номинации наградили денежными призами в 70, 50 и 30 тыс. рублей за первое, второе и третье место соответственно. Для студентов средних профессиональных учреждений денежные призы составили 21, 16 и 11 тыс. рублей. Самому молодому номинанту вручили денежный приз в размере 7 тыс. рублей.

Значимость сферы IT

По словам заместителя губернатора ЯНАО, руководителя аппарата губернатора ЯНАО Ирины Новоселовой, глобальная цифровая трансформация привела к возникновению спектра вызовов для государства в целом, региональной власти и бизнеса. "Президентом России и правительством заданы стратегические направления цифровой трансформации всей системы государственного управления. Показатели цифровой зрелости установлены для социальной сферы, промышленности, развития транспорта и по многим другим направлениям. Основу любых преобразований и реформ составляют профессиональные кадры, готовые к изменениям и обладающие необходимыми компетенциями. На сегодня потребность в IT-специалистах очень высока на рынке труда в государственном и в коммерческом секторе. IT-отрасль активно развивается, и ее потребности в современных кадрах нужно обеспечивать оперативно, с учетом новых цифровых задач. В рамках программы "Цифровая экономика" мы должны сформировать кадровый потенциал страны, обладающий навыками в современных технологиях, которые являются фундаментом экономики будущего и неотъемлемым атрибутом взаимодействия государства и человека", - сказала она.

И.о. директора департамента экономики ЯНАО Валерий Миронов отмечает, что конкурс "Славим человека труда!" несет важную миссию. "Это социальный проект, который демонстрирует профессиональное мастерство участников, формирует позитивное отношение и привлекает внимание молодежи к рабочим специальностям. Участники конкурса собственным примером делают вклад в формирование пула профессиональных кадров на Ямале и развитие экономики округа", - сказал он.

По словам и.о. директора департамента информационных технологий и связи ЯНАО Константина Оболтина, все субъекты Уральского федерального округа отмечают острый дефицит специалистов в сфере IT. "У всех проблема привлечь таких специалистов в госсектор и в другие сферы. IT сейчас - это набор множества профессий: разработчики софта, программисты, администраторы, эксперты по работе с искусственным интеллектом и робототехникой. В большей степени нам сейчас нужны классические программисты и веб-дизайнеры", - приводят его слова организаторы.

О проекте и конкурсе

Проект "Славим человека труда!" Уральского федерального округа проводится при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в УрФО с 2011 года. Проект направлен на повышение престижа и социального статуса рабочих и инженерных профессий, возрождение в общественном сознании уважения к рабочему человеку, повышение мастерства участников. Его главная цель - привлечь в производственные сферы молодые кадры.

Проект включает в себя конкурс профессионального мастерства, который проводится ежегодно в три этапа - на предприятиях, в субъектах РФ и в УрФО, а также общероссийский фестиваль кино- и интернет- проектов "Человек труда", образовательный проект "Лаборатория профессий". В 2015 году конкурс приобрел статус федерального.

Организаторами конкурса на территории ЯНАО являются Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа и Автономная некоммерческая организация "Межрегиональный центр развития местных сообществ "Люди Арктики".

Деятельность проекта "Славим человека труда!" ведется во исполнение поручения Президента Российской Федерации о создании и модернизации в России 25 млн рабочих мест.

Кроме завершившегося накануне конкурса специалистов в сфере IT, в ЯНАО в 2021 году прошли финалы конкурсов еще по целому ряду специальностей. 11-12 ноября в Ноябрьске за звание лучших соревновались пожарные УрФО, а 23-24 октября в Салехарде определяли лучшего в Ямало-Ненецком автономном округе инженера строительного контроля, водителя автобуса и мастера декоративно-прикладного и художественного промысла.