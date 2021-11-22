В "Ингосстрахе" стартует акция "Черная пятница"

ТАСС, 22 ноября. "Ингосстрах" участвует в традиционной ежегодной акции "Черная пятница": с 24 ноября клиенты компании могут оформить договор страхования на выгодных условиях. Акция распространяется на первоначальное страхование как физических, так и юридических лиц.

Для физических лиц "Ингосстрах" подготовил специальное предложение - экономия 20% на страхование квартиры, страхование путешественников и страхование от несчастного случая. Условия действительны с 24 по 28 ноября 2021 года на сайте или в мобильном приложении IngoMobile (4+) по промокоду BLACKCAT.

Договор страхования квартиры возможно оформить онлайн без предварительного осмотра недвижимости от наиболее распространенных рисков, таких как пожар, повреждения водой или кражи. Кроме этого, есть возможность застраховать свою ответственность перед соседями за причинение вреда их имуществу. Заключив договор страхования выезжающих за рубеж или путешествующих по России, любой человек может быть уверен, что при необходимости получит оперативную медицинскую помощь и круглосуточную поддержку сервисного центра страховой компании на 13 языках практически в любой точке мира. Программа страхования от несчастного случая предусматривает возмещение ущерба при потере здоровья, компенсирует лечение при травмах, покрывает риски опасных профессий, подходит для профессионального, любительского и экстремального спорта.

Предложение для корпоративных клиентов предполагает выгоду 20% на пять страховых онлайн-продуктов по промокоду INGOBF21. Специальные условия действуют целый месяц - с 24 ноября по 24 декабря 2021 года.

В этот период корпоративные клиенты могут выгодно оформить полисы страхования гражданской ответственности арендаторов, застраховать гражданскую ответственность при строительно-монтажных работах, приобрести программу страхования профессиональной ответственности врачей и медработников, купить полис страхования беспилотных летательных аппаратов. Привлекательные условия распространяются также и на продукт "Ингобизнес", позволяющий защитить имущество предприятий и организаций от широкого перечня рисков на страховую сумму до 30 млн рублей.

"Ингосстрах" регулярно принимает участие в акции "Черная пятница", предоставляя клиентам выгодные условия для оформления актуальных страховых программ. Число участников акции с каждым годом растет, и в этом году представлен расширенный перечень страховых продуктов для удачного приобретения, чтобы чувствовать себя уверенно.

Условия акции распространяются на действующих и новых клиентов, которые заключают первичные годовые договоры страхования с "Ингосстрахом" без применения опции рассрочки платежей. Акция действует при заключении договоров страхования онлайн, в офисах компании, у партнеров и агентов "Ингосстраха".

Ознакомиться с условиями акции "Черная пятница" можно здесь.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст. 32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.