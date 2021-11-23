МТС Банк стал лауреатом премии Frank Small Business Loans Award 2021

​​​​​​ТАСС, 23 ноября. Frank RG назвала ПАО "МТС-Банк" в списке лучших российских банков в сегменте МСБ и вручила награду в номинации "Лучший сервис в кредитовании малого бизнеса" по итогам премии Frank Small Business Loans Award 2021.

Церемония награждения состоялась 17 ноября в Москве в рамках презентации исследования Frank RG "Кредитование малого бизнеса 2021". Аналитики компании провели кабинетное исследование, экспертные и клиентские интервью с собственниками малого бизнеса, а также совершили "тайные покупки" с попыткой получения кредита для бизнеса. Всего были проанализированы продукты 21 российского банка.

МТС Банк уделяет большое внимание консультированию и информационной поддержке субъектов МСБ. Проводит обучающие вебинары и встречи, тесно сотрудничает с ГБУ "Малый бизнес Москвы".

По мнению аналитиков МТС Банка, трендом 2021 года в сегменте МСБ по-прежнему остается высокий спрос на кредитные продукты. Доступное финансирование – одна из ключевых потребностей предпринимателей. МТС Банк предлагает для малого и среднего бизнеса такие кредитные продукты, как беззалоговый кредит, овердрафт, классический кредит на пополнение оборотных средств или инвестиционные цели. Помимо собственных программ, банк предлагает предпринимателям инструменты льготного кредитования в рамках господдержки.

Подробнее о кредитных продуктах МТС Банка для малого бизнеса можно ознакомиться на сайте.