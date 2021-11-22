В ведущих вузах страны выступят 100 финалистов конкурса "Лига лекторов"

ТАСС, 22 ноября. Масштабный финал конкурса "Лига Лекторов" (16+) пройдет 29 и 30 ноября на площадках ведущих вузов - МГУ, МГИМО, ВШЭ, РГГУ, РУДН, МГТУ им. Баумана, МАИ, Первый МГМУ имени Сеченова и РАНХиГС. По приглашению Российского общества "Знание" 100 финалистов из 40 регионов страны приедут в Москву, чтобы продемонстрировать свое профессиональное мастерство и выступить с лекциями перед аудиторией. Рейтинг регионов по количеству финалистов возглавили Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Республика Татарстан, Калининградская область, Республика Башкортостан и Пензенская область.

По результатам оценки слушателей определятся 50 победителей конкурса, которые получат почетный статус лектора Российского общества "Знание" и возможность выступать на лучших площадках страны. Кроме этого, все финалисты конкурса получат доступ к комплексной образовательной программе в продюсерском центре Российского общества "Знания" - "Машук". Торжественная церемония награждения пройдет 1 декабря и будет транслироваться в группе общества "Знание" в социальной сети "ВКонтакте".

"Лига лекторов" объединила людей самых разных профессий, интересов и возрастов. Среди участников конкурса преподаватели вузов, психологи, врачи, специалисты по маркетингу, коучи, бизнес-тренеры в возрасте от 19 до 60 лет. Самым молодым лектором стал 19-летний студент математического факультета Казанского федерального университета Рамиль Багавиев, который выступал с лекцией "Аксиома параллельности".

"Впереди нас ждет самый интересный этап конкурса "Лига лекторов" - очные выступления участников в московских вузах. Интересно, что 31 из 100 финалистов читает лекции социально-гуманитарной направленности, на втором месте - медиа и маркетинг, замыкает тройку лидеров тема карьеры и бизнеса. Для многих наших участников выступление на площадках топовых вузов станет дебютом. Мы рады, что за звание лектора поборются жители 40 регионов страны: среди них есть и жители мегаполисов, и жители небольших населенных пунктов - например, Ноябрьска на юге Ямала и деревни Кабицыно Калужской области. Мы всем им желаем удачи и вдохновения, с интересом будем наблюдать за выступлениями наших лучших конкурсантов", - отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Напомним, что конкурс Российского общества "Знание" нацелен на поиск, отбор и выявление талантливых лекторов, профессионалов из разных областей знаний, готовых ими делиться с аудиторией. Всего было зарегистрировано 2553 уникальные заявки из 80 регионов России. Конкурс проходит по восьми направлениям: наука и технологии, культура и искусство, карьера и бизнес, спорт и ЗОЖ, экология и благотворительность, социально-гуманитарные науки, естественные науки, медиа и маркетинг на сайте.

100 участников финального этапа были определены по итогам коротких 15-минутных выступлений 500 региональных лекторов - их оценивали жюри и слушатели. В полуфинале конкурса лекторы из 73 регионов России прочитали лекции по самым разным темам от прикладных знаний по психологии и построению карьеры до научных исследований.

Среди участников - лекторы, получившие высокие оценки экспертного жюри за видеолекции, которые они присылали на конкурс. Самыми активными регионами, участниками видеоконкурса, стали Московская, Ленинградская, Свердловская, Нижегородская, Новосибирская области и Красноярский край. География полуфиналистов включает в себя самые дальние точки страны: г. Долинск Сахалинской области, г. Надым Ямало-Ненецкого автономного округа, г. Черкесск Карачаево-Черкесской Республики.

Более половины полуфиналистов люди до 35 лет - это студенты, школьные учителя, преподаватели вузов, ученые, журналисты, блогеры, педагоги. Почти треть видеоматериалов (33%) была прислана по направлению "Социально-гуманитарные науки" - лекции на темы истории, философии, политологии, социологии, психологии, логики. На втором месте лекции по направлению "Карьера и бизнес" (27%): финансовая грамотность, тайм-менеджмент, лидерство, построение карьеры. Третий результат по числу полуфиналистов заняла номинация "Медиа и маркетинг" (11%).

ТАСС выступает информационным партнером.