УК "Альфа-Капитал" стала лауреатом премии Investment Leaders Award

ТАСС, 22 ноября. УК "Альфа-Капитал" признана "Управляющей года" в категории "Инвестиции состоятельных клиентов" на ежегодной премии Investment Leaders Award. Вручение награды прошло 20 ноября в рамках форума Investment Leaders Forum.

"Миссия УК "Альфа-Капитал" - выстраивать долгосрочные отношения с клиентами, выступая в роли доверенного партнера и надежного проводника в мире инвестиций. Запросы клиентов могут трансформироваться динамично: к примеру, за время пандемии состоятельные инвесторы проявили высокий интерес к стратегиям рынка акций и альтернативным инвестициям, стали намного активно пользоваться цифровыми каналами коммуникации. Мы считаем первостепенной задачей удовлетворять все актуальные запросы наших клиентов, постоянно совершенствуем сервисы и продуктовые предложения. "Альфа-Капитал" является многолетним лидером рынка управления капиталом состоятельных клиентов, и мы рады вновь подтвердить этот статус. Благодарим жюри за высокую оценку наших достижений!", - отметила Ирина Кривошеева, генеральный директор УК "Альфа-Капитал".

По данным агентства "Эксперт РА" на II кв. 2021 года, "Альфа-Капитал" занимает первое место по активам состоятельных инвесторов под управлением (525 млрд рублей). На текущий момент число таких клиентов приближается к 8 тыс. инвесторов со средним счетом порядка 80 млн рублей. Компания активно развивает актуальные предложения для состоятельных клиентов. В частности, в этом году особым спросом со стороны клиентов пользовались решения по созданию персональных закрытых фондов, стратегии с инвестициями в IPO, pre-IPO и венчурные проекты.

Investment Leaders Award присуждается наиболее успешным участникам рынка инвестиций. Номинантов оценивает жюри, в которое входят представители таких компаний и организаций, как Ассоциация банков России, Совет ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, агентство Национальные кредитные рейтинги, "Финтех Лаб" и многих других.