В Москве открылась персональная выставка фотографа Стаса Намина

ТАСС, 23 ноября. В Галерее классической фотографии на Саввинской набережной в Москве открылась персональная выставка "Единство контрапункта" (18+) фотографа и художника, музыканта и композитора, режиссера театра и кино Стаса Намина, которая продлится до 16 января 2022 года. Выставка стала частью культурной программы, посвященной 70-летнему юбилею Стаса Намина, в рамках которой в Москве, Санкт-Петербурге и за рубежом в течение всего года проходят выставки, концерты, спектакли и кинопоказы.

На этой выставке представлено более 100 фоторабот, созданных Наминым в разные годы. Фотографии охватывают все темы, направления и техники его творчества - от монохромных снимков (первые сделаны "на пленку" еще в середине 1960-х) до фотополотен с использованием приемов фотоколлажа и цифровой обработки.

В экспозицию вошло несколько авторских серий. В "Магии Венеры", представленной Государственным Русским музеем, художник исследует метаморфозы женской красоты до и после рождения ребенка. С юмором сделанная серия "Матриархат" провозглашает красоту и силу женского начала. "Путешествия" - это как удаленные и экзотические уголки планеты (Африка, остров Пасхи, Индия), так и культовые центры цивилизации (Рим, Москва, Нью-Йорк и др.), которые снимают тысячи фотографов, но в интерпретации Намина знакомые большинству зрителей объекты выглядят по-новому - своеобразно и уникально. "Компьютерные игры" скорее похожи на живопись, чем на фотографию, - это одна из первых серий, где автор начал экспериментировать с новыми технологиями. Отдельным циклом представлены фотографии друзей Стаса, которые сделаны не специально, постановочно или в студии, а в непринужденной обстановке где известные всем личности выглядят по-домашнему тепло и уютно, поэтому представляющие поэтому особую документальную ценность. Это и Алла Пугачева с мамой Зинаидой Архиповной, и Владислав Листьев с женой Альбиной, и Андрей Кончаловский с женой Юлией Высоцкой, Юрий Шевчук, Земфира, Борис Гребенщиков, Людмила Сенчина, Валерий Меладзе, Людмила Гурченко, Александр Абдулов, Леонардо ДиКаприо и др.

"Если в основном эта экспозиция построена в соответствии с концепцией и архитектурой выставочного пространства, то серия фотографий друзей нарушает эту логику и представляет собой как будто уголок в квартире, где развешивают памятные снимки из семейного альбома - они расположены вплотную и закрывают всю стену. Эти фактический и есть "домашние" фотографии, которые я раньше никогда не публиковал, и их мало кто видел", - признался Стас Намин.

"Я решил попробовать нарушить традиционные выставочные каноны и сделать эту экспозицию живой. Я имею ввиду, что собираюсь менять ее в продолжении тех двух месяцев, которые мне предоставлены в Галерее классической фотографии. То есть в декабре и январе экспозиция выставки может сильно отличаться от той, которая была на открытии", - говорит Стас Намин.

На выставке уже побывали многие профессиональные фотографы и другие известные люди искусства и других областей общественной жизни. Известнейший фотограф и архитектор Лев Мелихов познакомился со Стасом Наминым еще в юности, когда оба были курсантами Суворовского училища. Но даже старый приятель на фотовыставке "Единства контрапункта" увидел "нового Стаса Намина": "Я вдруг понял, что он просто всё. Человек-всё. Как он слышит, так он и дышит, как пел Окуджава. Стас - человек-оркестр. Я не очень музыкальный человек, но я безумно люблю его группу "Цветы". А теперь он для меня раскрылся с новой стороны: это человек, который придумывает жизнь свою, и нам дарит ее, он великий выдумщик. Я думал, что я про фотографию уже все знаю. А на выставке смотрю - на каждом фото он мне загадки загадывает. Я был не немножко, а множко ошарашен размахом и виденьем этого мастера".

Руководитель интернет-ресурса Photographer.ru, известный фотограф, продюсер и критик Андрей Безукладников отметил, что лично для него главное на выставке - это портреты: "Они самое ценное, что вообще есть в фотографии. Все остальное можно придумать, сделать, а портреты современников специально не придумаешь. Это то, что останется в истории навсегда".

Журналист, обозреватель и ведущий телеканала "Россия К" Владислав Флярковский отметил, что Стас Намин преуспел не только в музыке, в живописи, кино и театре, но и в фотоискусстве: "Фотографирование - дело непростое. Я это знаю, потому что сам с детства этим увлекаюсь. Это такое изматывающее творчество, которое требует не столько терпения, сколько ожесточения, когда всё против тебя. Ты снимаешь какие-то объекты и понимаешь, что до тебя это сфотографировано уже миллион раз. И тебе нужно ожесточиться, чтобы что-то сделать уникальное. Мне кажется, что Стас как раз этим качеством обладает: он прошибает талантом стену штампов и канонов и создает совершенно оригинальные фотографии".

По словам художника и перформера Александра Петлюры, на выставке он чувствовал себя будто в гостях у друга: "Мы дружим со Стасом много лет, я видел много его работ, но при этом я сегодня многое для себя открыл. Я люблю серийность, а Стас все свои фотоработы делает сериями - про друзей, про женщин, про путешествия, пейзажи. Я ходил по выставочным залам и обалдевал: оказывается, Стас всё это время боялся и стеснялся показать всем, что он большой фотохудожник".

Президент Центра глобальных интересов, политолог и публицист Николай Злобин назвал одним из главных достоинств выставки ее эклектичность: "Я очень не люблю тематические выставки. Они подгоняются под одну идею и поэтому выглядят скучными. А здесь просто взрыв мозга, взрыв фантазии, взрыв цветов, географических мест. Все смешалось: кони, люди, животные, предметы, пейзажи, машины. Это очень талантливая и продуманная эклектика, которая на меня производит сильное впечатление".

Российский поэт, сценарист и продюсер Андрей Орлов, известный под псевдонимом Орлуша, считает, что с возрастом Намин "молодеет" как художник: "То, что мой друг делал лет тридцать назад, и стало достоянием культуры страны, лично для меня менее интересно, чем то, что сейчас - он стал в хорошем смысле отмороженным парнем".

В творческой среде Стас Намин приобрел репутацию человека Ренессанса - универсального творца, которому удалось добиться успеха и международного признания в качестве музыканта, композитора, продюсера, художника, фотографа, режиссера театра и кино. Но, по мнению арт-директора Галереи классической фотографии Марка Коберта, если обычно универсальность предусматривает снижение уровня выразительности, глубины и профессионализма, то это не про Стаса Намина. Он гораздо более значимая творческая фигура: "Он почти ровесник века, по крайней мере, его второй половины, многогранная и полноценная самостоятельная творческая личность, которая занимается еще и фотосъемкой. И это невероятный кайф, ведь на выставке выражается точка зрения такой крупной величины, как Стас Намин. Каждый, кто увидит его работы, приобщается к чему-то очень хорошему, большому, грандиозному".

Друг Стаса Намина, рок-фотограф Олег Беликов назвал юбиляра гением, которого признали при жизни: "В России гениальных творцов начинают ценить только после смерти. Слава богу, что Стасу довелось ощутить лучи славы при жизни. Каждый человек от рождения наделен всевозможными талантами, но в течение жизни не может их реализовать. К счастью, к Стасу это не относится, он не закопал свои таланты. Если говорить о его фотографиях, то я считаю, что посредством их он несет неформальную культуру в массы - культуру глубины и утонченности и хорошего вкуса. Вы знаете, я сегодня ехал в электричке и увидел, как музыканты ходили по вагонам и пели песни группы "Цветы"! Стас начал нести культуру в массы еще в 1970-х, и эти песни тоже стали золотым фондом нашей культуры".

Знаменитый американский селебрити-фотограф, продюсер и режиссер Марк Сеннет так отозвался о своем друге: "Я считаю Стаса выдающимся фотохудожником. Мы два представителя поколения, выросшего во времена "холодной войны". Я дружил с президентом Рейганом, а Стас с Михаилом Горбачевым…Мы хорошо помним, как сначала закончилась "холодная война", а потом, снова началась. И мы оба считаем - пора бы ее снова закончить…Стас, помимо того, что он потрясающий фотограф, является, наверное, человеком Возрождения, творящим для всего человечества. Он настолько талантлив и успешен в музыке, театре и других своих занятиях, что это поражает".

Каждый уголок выставки можно рассматривать в течение длительного времени, уверен председатель секретариата общероссийской общественной организации "Союз фотохудожников России" Дмитрий Иванов: "Каждая работа самобытна. Например, история про беременность и роды. Очень душевная, красивая, доверительная. Есть фотографии, которые связаны с путешествиями, где другие страны и культуры предстают в образах от Стаса Намина. Для большинства людей у нас в стране он в первую очередь выдающийся музыкант, но мы видим, что этот человек проявляет свой яркий талант и в других сферах. И как ни странно, для массового сознания Стас в качестве фотографа может оказаться открытием".

Заслуженный тренер России по карате и боевым искусствам, многолетний друг Стаса Намина Алексей Штурмин подчеркнул, что юбиляр удивительно разнообразен в своем творчестве: "Например, скульптор Александр Рукавишников, который работает в разных стилях, но его почерк всегда не трудно узнать. А вот, допустим, работы скульптора Михаила Шемякина выдержаны в одном узнаваемом стиле. Стас тоже работает в разных направлениях, но всегда узнаваем. За что бы он ни взялся, везде его ждет успех. Мы все четверо совершенно разные, но дружим уже много лет".

Известный в мире фотограф Игорь Верещагин высоко оценил работы Намина в стиле ню, представленные на выставке, а также снимки, сделанные во время путешествий: "Ню снимают очень многие, и далеко не всегда получается так, чтобы не чувствовался привкус пошлости. У Стаса здесь все очень аккуратно достойно и одновременно драйвово, что соединить мало кому удается. Еще отмечу тревел-фотографии, которые совершенно под другим углом показывают те места, которые мы знаем по географическим журналам. Это редкий дар собственного виденья мира".