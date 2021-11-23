Индекс промышленного производства в Пермском крае за январь-сентябрь составил 103,8%

ТАСС, 23 ноября. Индекс промышленного производства в Пермском крае за январь-сентябрь 2021 года составил 103,8% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Самый значительный рост отмечен у предприятий в сфере обрабатывающей промышленности, сообщает во вторник пресс-служба правительства Пермского края.

"В Пермском крае за период с января по сентябрь текущего года индекс промышленного производства составил 103,8%. По итогам трех кварталов выросли отгрузки в обрабатывающей промышленности, где прирост составил 6,1%. Кроме того, показывают быстрый рост такие отрасли, как машиностроение, сельское хозяйство, образование и информационные технологии", - пояснили в пресс-службе.

В настоящее время предприятия Пермского края отгружают свои товары в 136 стран. Несмотря на непростые условия, связанные с пандемией коронавируса, промышленным предприятиям удалось сохранить численность своих коллективов и улучшить условия труда: средняя зарплата за восемь месяцев увеличилась на 7,5%.

"Наша задача - поддерживать все отрасли, которые имеют перспективы роста. Благодаря этому мы сможем обеспечить более стабильное развитие экономики Прикамья, обеспечивая будущее региона. Для достижения этих целей в регионе внедрен ряд механизмов, которые позволяют оказывать поддержку компаниям и развивать их мощности: специнвестконтракты, приоритетные инвестпроекты, займы Фонда развития промышленности и другие", - добавил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, слова которого приводит пресс-служба.