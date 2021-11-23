Энергетики завершили реконструкцию ключевого энергообъекта Северо-Запада Югры

ТАСС, 23 ноября. Специалисты "Россети Тюмень" завершили реконструкцию подстанции 220 кВ "Хора" - стратегически важного объекта на северо-западе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Как сообщили во вторник в управлении по связям с общественностью энергокомпании, питающий центр мощностью 250 МВА осуществляет транзит и перераспределение электроэнергии между энергосистемами Югры, Тюменской и Свердловской областей, от него же напрямую зависит электроснабжение Талинского месторождения, разработкой которого занимается "Роснефть". На повышение надежности электроснабжения "Россети Тюмень" направили более 70 млн рублей.

"Реализация масштабного проекта заняла у энергетиков пять месяцев. Под модернизацию попало техническое оснащение питающего центра, расположенного на территории няганского филиала "Россети Тюмень". Мероприятия по установке оборудования нового поколения, обладающего повышенными характеристиками надежности и сроком службы более 25 лет, выполнялись без ограничения режима электроснабжения потребителей", - сказано в сообщении.

В рамках реконструкции энергетики заменили трансформаторы тока и выключатели, проложили новые кабельные трассы и линии, а также оснастили подстанцию современными панелями релейной защиты и автоматики на микропроцессорной основе. Комплекс выполненных работ позволил обеспечить дистанционное управление подстанцией диспетчерским пунктом филиала "Россети Тюмень" - "Энергокомплекс", а также круглосуточный мониторинг объекта Тюменским РДУ.

Кроме того, специалисты "Россети Тюмень" установили на подстанции девять инновационных трехфазных счетчиков "BINOM 3", которые фиксируют более 2300 параметров сети. Помимо учета электроэнергии прибор выполняет функции регистрации и анализа аварийных событий. Теперь энергетики могут видеть в режиме реального времени результаты измерений качества и количества электрической энергии.

"На сегодня строительно-монтажные и пуско-наладочные работы полностью завершены. В результате реконструкции повышена надежность транзита электроэнергии между ХМАО-Югрой, Тюменской и Свердловской областями", - сказано в сообщении.