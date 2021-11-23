Росконгресс заключил соглашение о сотрудничестве с Федеральной антимонопольной службой

ТАСС, 23 ноября. /Росконгресс/ Фонд Росконгресс и Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) заключили соглашение об установлении партнерских отношений и развитии долгосрочного и эффективного стратегического сотрудничества.

Подписи на документе поставили председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и руководитель ФАС России Максим Шаскольский.

"Одно из ключевых положений Cоглашения - проведение совместных мероприятий с включением блоков деловой программы по вопросам антимонопольного регулирования , в том числе просветительского характера по работе с молодежью", - отметил Александр Стуглев.

Соглашение предусматривает сотрудничество с целью оказания экспертной и информационной поддержки, в том числе в рамках совершенствования антимонопольного законодательства, содействия в реализации Федеральной антимонопольной службой полномочий в международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятиях в инвестиционной и внешнеторговой сфере.

"В этом году принят новый Национальный план развития конкуренции и заключение соглашения о сотрудничестве станет серьезным шагом в информационной поддержке его мероприятий и достижении ключевых показателей", - подчеркнул Максим Шаскольский.

Не менее важным является и пункт о формировании условий для взаимовыгодного международного сотрудничества, который должен обеспечить налаживание связей между деловыми кругами России и зарубежных стран.