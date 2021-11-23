В Москве объявили победителей премии "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021"

ТАСС, 23 ноября. Оргкомитет Национальной премии в области экологических технологий "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021" (12+) назвал победителей конкурса. Торжественная церемония награждения лауреатов состоялась 22 ноября в образовательном комплексе "АРТ.ТЕХНОГРАД" в Москве. Всего в Оргкомитет поступило более 100 заявок из 50-ти регионов России, сообщили в пресс-центре Премии.

В приветственном слове Председатель Оргкомитета премии "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021" Виталий Расницын рассказал, что премия вручается впервые. - "В этой связи особенно отрадно отметить высокий уровень - более ста участников и представленных ими на конкурс проектов. Экспертному совету премии, с одной стороны, было из кого выбирать, с другой - выделить лучших оказалось нелегкой задачей".

Безусловное большинство конкурсантов собрала номинация "Цифровые решения в экологии", что и неудивительно, поскольку информационные технологии внедряются практически во все сферы жизни человека. Номинации "Энергоэффективность и энергосбережение", "Эффективное обращение с промышленными отходами", "Сокращение вредных выбросов в атмосферу", "Переработка ТКО", "Альтернативная энергетика" и "Перспектива" оказались самыми популярными по количеству присланных заявок.

Лауреаты Национальной премии "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021":

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" отмечено за экологическую стратегию природоохранной деятельности ПАО "ММК" в номинации "Строительство природоохранных объектов".

АО "Волжский трубный завод" отмечено за проект "Внедрение принципов ESG в системе экоменеджмента предприятия" в номинации "Эффективный экоменеджмент".

Segezha Group отмечено за проект "CLT-панели - климатически-нейтральный строительный материал будущего" в номинации "Успешный международный проект по экологии".

ООО "Таливенда" в номинации "Обеспечение устойчивости цепочки поставок" - за технологию производства одноразовых деревянных размешивателей.

В номинации "Энергоэффективность и энергосбережение" победило сразу два проекта - "Рекуперативное торможение на электропоездах "Ласточка" Московской дирекции скоростного сообщения - структурного подразделения дирекции скоростного сообщения - филиала ОАО "РЖД" и "Энергетическая эффективность модернизации факельных установок Ф-169, Ф-79, Ф-768" ПАО "Казаньоргсинтез".

Polymetal в номинации "Водоснабжение и управление водными ресурсами" - за комплексную установку очистки воды на "Золоте Северного Урала" (Polymetal) с использованием технологии "обратный осмос".

ОАО "Сыктывкар Тиссью Груп" в номинации "Строительство и эксплуатация очистных сооружений" - за строительство очистных сооружений промышленных сточных вод.

ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий" в номинации "Строительство и эксплуатация очистных сооружений" - за разработку очистных сооружений бытовых и сточных вод.

ООО "Балтийская Лесная Компания" в номинации "Охрана и восстановление лесов" - за создание компании с полным производственным циклом переработки древесины.

АО "Русский хром 1915" в номинации "Лучшая экологическая программа" - за технологию очистки хромсодержащих сточных вод с отделением осадка на декантерных центрифугах.

В номинации "Сохранение биоразнообразия" два победителя - АК "АЛРОСА" (ПАО) с проектом "Сохранение и восполнение биоразнообразия Республики Саха (Якутия)" и АО ХК "СДС-Уголь" за разработку природоподобной технологии рекультивации нарушенных земель с использованием жизнеспособного плодородного слоя почвы.

В номинации "Эффективное обращение с промышленными отходами" два победителя - ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" за экологически чистые технологии утилизации отходов энергетики на предприятиях топливно-энергетического комплекса и нефтехимии и АО "Корпорация ЭКОПОЛИС" за комплекс заводов по экологичной переработке отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО) и производству рециклированных материалов.

ФГБОУ ВО "Башкирский ГАУ" в номинации "Сокращение вредных выбросов в атмосферу" - за проект карбонового полигона Республики Башкортостан.

ФГБНУ "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" в номинации "Перспектива" - за использование рециркуляции сброженного осадка совместно с обработкой в аппарате вихревого слоя (АВС) в системе анаэробной биоконверсии органического отходов.

В номинации "Переработка ТКО" два победителя - ООО "Калужский завод по производству альтернативного топлива" за сокращение отходов на полигонах и создание альтернативы природному газу (топливо RDF) для производственных процессов цементной индустрии и ООО "Хусманн Рус" за строительство МПК "Храброво".

ГК "Эттон" в номинации "Цифровые решения для экологии" - за автоматизированную информационную систему "Электронная экология".

Объединение предприятий "Европласт" в номинации "Ответственное потребление в ритейле. Упаковка и тара" - за преформу RE-LIFE PET с добавлением восстановленного (вторичного) сырья собственного производства от 10%-100%.

Стратегический партнер - Трубная Металлургическая Компания.

Генеральный информационный партнер - ТАСС.