ТАСС, 24 ноября. С 9 по 11 ноября в Москве прошла 6-ая конференция TECH WEEK (18+), которая вновь впечатлила своим размахом: 3288 участников - топ-менеджеры и руководители из крупнейших технологичных компаний, предприниматели и инвесторы обменялись опытом, узнали новые подходы в применении инноваций и технологий.

TECH WEEK традиционно прошла в трехдневном формате. 9 и 10 ноября состоялась масштабная деловая программа и нетворкинг активности: 17 тематических потоков, менторская гостиная, карьерные консультации, Speed Networking, питчи стартапов, онлайн платформа для бизнес знакомств и AfterParty. 11 ноября состоялся прикладной день обучения.

TECH WEEK уже для многих - это возможность найти новых клиентов и деловых партнеров, а также площадка, где представлены самые инновационные решения для бизнеса. В этот раз 152 компании представили гостям свои проекты.

Организатором конференции и выставки является компания "Технократ" при поддержке стратегического партнера фонда "Сколково", технологического партнера "Мегафон", FINTECH партнера "B2Bbroker", партнера TECHLAB "Pepsico", а также спонсора потока TECH FOR CORPORATIONS "KAMCHIA".

С докладами выступили 327 спикеров, среди которых:

Максим Спиридонов - основатель образовательной платформы "Нетология-групп";

Михаил Кучмент - сооснователь "Hoff";

Анатолий Сморгонский - Предприниматель, генеральный директор Gett в России;

Игорь Стоянов - Основатель и президент сети салонов красоты "Персона".

Основные направления деловой программы: передовые решения в продажах, образовании, финтехе, промышленности, менеджменте, аналитике и т.д.

На осенней конференции при поддержке стратегического партнера конференции - Фонда "Сколково" - прошел тематический поток Skolkovo AI. В рамках потока состоялись свыше 30 докладов, прошел Demo Day выпускников программы Data Explorer, а 20 компаний представили новейшие разработки в области искусственного интеллекта.

В очередной раз особым ажиотажем пользовались карьерные консультации. За двухдневную деловую программу было проведено 102 сессии, а места были забронированы задолго до события.

Менторские консультации посетили рекордные 183 участника. Более 40 менторов помогали участникам в решении их бизнес-задач.

15 участников питчей стартапов защитили свои проекты перед инвесторами крупных компаний страны, среди которых были: Skolkovo Ventures, Акселератор ВТБ, "ТВЭЛ-КЦ" (Отраслевой акселератор Росатома), MTS StartUp Hub и других.

На любимом многими участниками формате Speed Networking места закончились за день до мероприятия, на освобождавшиеся слоты была живая очередь из участников, которая не иссякала до самого закрытия деловой программы.

Каждый участник конференции получил доступ к новому официальному мобильному приложению TECH WEEK от Ивентишес, которое являлось своего рода электронным аналогом мероприятия. В нем можно было вносить важные выступления в календарь, общаться со спикерами и назначать деловые встречи с другими участниками.

По окончании конференции гостей ожидала грандиозная Afterparty с группой "Краснознаменная дивизия имени моей бабушки", которую посетило 954 человека. Участники продемонстрировали, что они не только профессионалы своего дела, но и люди, которые умеют отдыхать и расслабляться. "Тройничок со спикером" стал одним из самых популярных форматов. Участник оставался наедине с двумя экспертами, где за рюмкой горячительного напитка мог получить инсайт и полезное деловое знакомство.

Самые меткие могли проявить себя в Алкотире, интеллектуалы проверяли свои знания в Tech Квизе, ну а кто-то мог попробовать свои силы в винном казино.

Партнерами мероприятия выступили:

Стратегический партнер

Фонд Сколково - некоммерческая организация, целью создания которой является поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности.

В рамках TechWeek прошла конференция по развитию технологий искусственного интеллекта Skolkovo AI. Первый день включал в себя выступления лидеров индустрии и питч-сессию выпускников программы Data Explorer - первого российского акселератора проектов в области Больших Данных. Второй день Skolkovo AI был посвящен перспективным исследованиям в области ИИ и проблематике их применения в различных областях

Технологический партнер

МегаФон - всероссийский оператор цифровых возможностей, занимающий лидирующие позиции на телекоммуникационном рынке. Объединяет все направления ИТ- и телекоммуникаций в инновационных цифровых сервисах для развития бизнеса любого масштаба.

FINTECH партнер

Группа компаний B2Broker - топ-10 поставщик ликвидности и технологий для брокеров, бирж, хедж-фондов и других институциональных клиентов. B2Broker помогает создать или улучшить уже существующий финансовый бизнес, предоставляя инновационные технологии в короткие сроки и по разумной цене.

Партнер Techlab by Pepsico

Компания PepsiCo - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков. В 2020 году выручка компании составила более 70 миллиардов долларов. Сегодня компания занимает ведущие позиции в сегментах газированных, негазированных и энергетических напитков, на рынке молочной продукции и детского питания, а также в сегменте бутилированной воды.

Спонсор потока Tech for Corporations

KAMCHIA#Smartcity - строящаяся экосистема в виде умного города, расположенного на болгарском побережье, и включающая в себя единственный на Балканах бизнес инкубатор, созданный исключительно для основателей стартапов из Восточной Европы с прорывными идеями, но не обладающих техническими навыками и возможностями.

При поддержке:

Центр адаптивных технологий (ГК Ростех), Letit, VK, At consulting, Яндекс.Драйв, Taiger, Халва, Infinity, Открытие Брокер, НПФ Сбербанк, GETCRM, Asana, СберЗвук, Briffit, Nord Clan, FREEDOM INTERNATIONAL GROUP, MediaNation, ООО "Цифровые Контрольные Технологии", Иторум, Арман, Страховой Дом ВСК, Tealium, Swap Map, TTM Group, New Space of Trade, Demis Group, ELMA, StarForce, ООО "ЦТР "Некст", Personik, BSL, SND Group, ЦРММ, Neuro.net, Selectel, 3Logic Group, Qlab, Телефонные системы

Раннее бронирование на летнюю конференцию TECH WEEK 2022 уже открыто на сайте.

Возрастная категория 18+