Многопрофильная инженерная олимпиада "Звезда" проводит отборочный тур

ТАСС, 25 ноября. Остался месяц до окончания отборочного тура олимпиады "Звезда". Многопрофильная инженерная олимпиада "Звезда" - один из самых масштабных интеллектуальных конкурсов России для школьников с 6 по 11 класс.

МИО "Звезда" - это уникальный проект по подготовке научных и инженерных кадров для страны. Основным организатором мероприятия является Южно-Уральский государственный университет. Сегодня география олимпиады широка - это 82 региона нашей страны. Олимпиада призвана стимулировать у школьников интерес к научно-исследовательской деятельности, помочь определиться с выбором будущей профессии.

В перечень олимпиад, утвержденных Министерством просвещения РФ, входят следующие предметы: "Русский язык", "Обществознание", "История", "Право", "Экономика", "Психология", "Перевод и переводоведение", "Международные отношения", "Техника и технологии" и "Естественные науки". А это значит, что участники заключительного тура, победители и призеры, получают различные бонусы, в том числе - в виде дополнительных баллов при учете индивидуальных достижений при поступлении в вуз.

Два предмета - "Техника и технологии" и "Естественные науки" -традиционно включены в перечень Российского совета олимпиад школьников, утвержденный Министерством образования и науки РФ. Победители и призеры олимпиады по этим дисциплинам имеют особые права и преимущества при поступлении в вузы, вплоть до поступления вне конкурса без экзаменов.

Отборочный этап проводится в очной форме и в режиме онлайн. Школьники выполняют олимпиадные задания на площадках вузов-партнеров. Интернет-тур продлится до 25 декабря. Регистрацию на олимпиаду вы можете пройти на портале zvportal.susu.ru.