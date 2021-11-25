В Москве обсудили укрепление сотрудничества России и Финляндии

ТАСС, 25 ноября. В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова и Посла Финляндии в России Антти Хелантеря, посвященная развитию двустороннего взаимовыгодного сотрудничества между странами, а также участию представителей власти и бизнеса Финляндии в ключевых деловых мероприятиях.

В начале встречи Антон Кобяков поблагодарил Посольство Финляндии и финских партнеров за проявленные инициативы и активное участие в ПМЭФ-2021 (6+). Министр внешней торговли и международного развития Финляндии Вилле Скиннари в рамках деловой программы Форума принял участие в бизнес-диалоге "Россия-Финляндия", посвященном сотрудничеству в сфере устойчивого развития и экологии. В ходе встречи на ПМЭФ сопредседателей Межправительственной Российско-Финляндской комиссии по экономическому сотрудничеству Дениса Мантурова и Вилле Скиннари особый интерес сторон вызвала тема "зеленой энергетики".

"В настоящее время наши страны активно взаимодействуют по целому ряду стратегических направлений, в частности, в сфере перехода к циркулярной экономике, устойчивого судостроения, лесной промышленности и обращении с отходами. Нам необходимо способствовать деловой активности, развивать взаимодействие бизнеса, реализовывать новые инвестиционные проекты, укреплять межрегиональное сотрудничество, поддерживать и укреплять культурные связи между нашими народами", - подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Между Россией и Финляндией развивается активный диалог по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, в том числе в регионе Балтийского моря. Ярким примером стремления обеих сторон к выработке практических решений стал дискуссионный форум "Наше общее Балтийское море", прошедший в Хельсинки 5 ноября, в котором приняли участие официальные лица, предприниматели, эксперты, представители общественных организаций обеих стран.

"Отношения между нашими странами развиваются в различных направлениях, несмотря на сложный экономический период, мы видим позитивные тенденции и в двусторонней торговле. В период с января по июнь 2021 года экспорт товаров из Финляндии в Россию вырос на 25,7%, а импорт из России на 17,8%", - отметил Посол Финляндии в России Антти Хелантеря.

Одним из важнейших направлений сотрудничества России и Финляндии является взаимодействие в Арктическом регионе. Между странами отмечается успешное научно-технологическое взаимодействие по широкому кругу вопросов. На встрече обсудили проведение первого мероприятия проекта THINK ARCTIC - онлайн-конференции "Российско-финское сотрудничество в сфере устойчивого развития Арктического региона", которая состоится 29 ноября 2021 года. В конференции примут участие эксперты, представители органов государственной власти и бизнеса Финляндии и России. Мероприятие будет посвящено текущему состоянию и перспективам российско-финского сотрудничества в Арктике на пути достижения Целей устойчивого развития ООН в свете председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах. Итоги конференции станут частью аналитического доклада, посвященного международному сотрудничеству в области устойчивого развития между Россией и арктическими и неарктическими государствами.

Кроме того, по словам Посла Финляндии в России Антти Хелантеря финская делегация планирует принять активное участие в VI Международном арктическом форуме "Арктика – территория диалога" (6+) в апреле 2022 году и юбилейном XXV Петербургском международном экономическом форуме и других ключевых деловых мероприятиях.