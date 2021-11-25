"Ингосстрах" и Visa подписали соглашение о сотрудничестве

ТАСС, 25 ноября. Компания "Ингосстрах" подписала договор с Visa о стратегическом сотрудничестве на ближайшие пять лет. В рамках договора "Ингосстрах" планирует осуществлять выпуск карт в программе лояльности "Ингосстрах Бонус" совместно с платежной системой Visa. Эмитентом карт выступил Банк СОЮЗ, входящий в состав СПАО "Ингосстрах".

Эмиссия карт нового типа стала логичным продолжением развития запущенной ранее программы лояльности "Ингосстрах Бонус", позволяющей клиентам компании получать страховые продукты на наиболее выгодных условиях. Эта коллаборация - пример успешной разработки Инновационной студии Visa в Москве совместно с партнером, которая позволит использовать инфраструктуру Visa не только для эмиссии карт, но и для улучшения уже существующей программы лояльности.

Трансформация программы лояльности "Ингосстраха" предполагает качественно новый подход к страхованию. Страховые продукты станут для клиента элементом повседневной защиты от непредвиденных ситуаций, не ассоциируясь с вынужденным финансовым бременем. Карта "Ингосстрах Бонус" позволяет копить баллы лояльности за регулярные, ежедневные, привычные действия, которые люди совершают каждый день: покупки в магазине около дома, поездки в общественном транспорте или покупка топлива на АЗС, а также получать значимые преимущества у партнеров компании.

Все настройки карты и программы направлены на то, чтобы привычные действия помогали клиенту использовать баллы лояльности не только для приобретения традиционных продуктов страховой компании, но и для более инновационных видов страхования.

Для получения карты Visa "Ингосстрах Бонус" необходимо зарегистрироваться в программе лояльности страховой компании "Ингосстрах". При выпуске карты держателю автоматически начисляется 1 тыс. бонусных рублей. До 18 января 2022 года действует акция: до 8% бонусных рублей за покупки в супермаркетах. Также бонусные рубли начисляются: до 10% за покупки полисов "Ингосстрах", до 10% на АЗС и автомойках, до 3% на все покупки по карте. Стать членом программы лояльности и начать получать привилегии от партнеров Ингосстрах можно оформив карту на сайте.

"Одна из наших основных задач - предоставление клиентам качественных услуг и сервисов не только в процессе оформления страховых продуктов или урегулирования убытков, но и на протяжении всего срока действия страхового полиса. Уверен, что в рамках нашего взаимодействия с одной из крупнейших компаний мира в сфере платежных операций, нам удастся создать индивидуальные предложения для наших клиентов, которые будут максимально полезны для них", - отметил директор департамента онлайн-бизнеса и развития отношений с клиентами "Ингосстраха" Сергей Мруз.

"В мире набирает популярность концепция открытых финансов. Это доктрина, которая рассматривает активы не только, как сами по себе деньги, но как обеспеченность человека благами в широком смысле этого слова и его защиту. Visa поддерживает инновационные подходы в разработке удобных финансовых продуктов и решений. Этот банковский продукт стал примером применения "открытых финансов" в России, когда понятие "финансы" становится обширнее и объединяет не только привычные формы денег, но и другие активы, а страховка становится финансовым инструментом, позволяющим человеку чувствовать себя стабильнее и безопаснее", - прокомментировал генеральный директор Visa в России Михаил Бернер.

Visa - один из мировых лидеров индустрии электронных платежей. Миссия компании заключается в том, чтобы объединить мир с помощью самой инновационной, надежной и безопасной цифровой платежной сети, которая позволяет людям, бизнесу и целым экономикам процветать. Глобальная инновационная процессинговая сеть VisaNet способна обрабатывать свыше 65 тыс. транзакций в секунду, обеспечивая безопасность и надежность платежей по всему миру. Visa постоянно развивает инновации, что стало катализатором стремительного развития электронной коммерции с использованием подключенных устройств, а также способствует реализации концепции будущего без наличных во всем мире. По мере того, как происходит цифровая трансформация, компания использует силу бренда Visa, свои продукты, интеллектуальные ресурсы и потенциал глобального присутствия, чтобы формировать будущее коммерции.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст. 32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.