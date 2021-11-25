Зрители профинансируют промокампанию фильма "Идеальная жена"

​​​​ТАСС, 25 ноября. "Русские объединенные студии" планируют привлечь 500 тыс. рублей для продвижения недавно вышедшего в прокат фильма "Идеальная жена" (16+) в медиа и социальных сетях. Кинокомпания использует возможности краудлендинга, то есть совместного инвестирования в творческий проект со стороны поклонников и любых заинтересованных в его производстве лиц. Такой способ финансирования пока уникален для российского кинорынка.

Романтическая комедия по мотивам пьесы драматурга Валентина Красногорова "Идеальная жена" об испытаниях в семье преподавателя философии вышла на экраны 7 октября 2021 года при поддержке "Национального фонда поддержки правообладателей". Режиссер фильма - Андрей Грачев; в главных ролях - Виктория Полторак, Дмитрий Белоцерковский и Михаил Полицеймако.

Режиссер, сценарист и оператор Андрей Грачев родился в 1975 году. Он снимал документальные исторические фильмы, например сериал "Военная контрразведка", "Воспоминания Победы", ленты об Иване Поддубном, Евгении Евстигнееве, Александре Кайдановском. Наиболее известные игровые фильмы режиссера - драма "Вера" и новогодняя комедия "Портной".

Информацию о проекте можно посмотреть на сайте платформы Co-Fi, полное описание и инвестиционное предложение доступно зарегистрированным пользователям. Возвратить деньги инвесторам компания планирует в течение года за счет выручки от проката фильма и других проектов.