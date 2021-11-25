В Калининграде выбрали лучшие франшизы

ТАСС, 25 ноября. В Калининграде подвели итоги акселератора, который компания "Франчайзинг-Интеллект" провела по заказу фонда "Центр поддержки предпринимательства Калининградской области". Первое место занял Максим Караваев со своим проектом стрит-фуд ресторана KARL, второе - Андрей Козловский с фудтраками GYROZZ GORILLOZ, третье место - Оксана и Валерий Красновы с центрами массажа Time SPA. В качестве главного приза победители получат разработанный договор коммерческой концессии, позволяющий масштабировать бизнес.

На фоне бурного роста франчайзинга и пристального интереса к бизнесу, основанному на распоряжении интеллектуальными правами (креативным индустриям), государство прикладывает особые усилия для того, чтобы стимулировать регионы выявлять успешные предприятия и помогать им масштабировать дело. "Акселератор по созданию франшиз. Масштабирование бизнеса" реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Любой регион, заинтересованный в развитии своей бизнес-среды, может заказать акселератор, который придаст мощное стартовое ускорение успешным проектам, поможет вывести их на федеральный уровень.

Руководитель акселератора, генеральный директор компании "Скейлит", соучредитель компании "Франчайзинг-Интеллект" Мария Кизима отмечает, что программа - это не только проект по масштабированию бизнеса, но и своеобразное "место силы", где регулярно проходят мозговые штурмы, менторские сессии и обогащение опытом и энергией креатива и созидания. Среди менторов программы, готовых поделиться опытом с начинающими франчайзерами, - основатель автоматизированных мужских парикмахерских "Супермен" Василий Михайлов, директор по развитию компании "Рыбсеть" Полина Кирова, основательница школ скорочтения и развития интеллекта Schoolford Диляра Ильина, эксперт по развитию франчайзинговых сетей Елена Стефанова и главный операционный директор MATRЁSHKA FRIES Стива Аралов.

Мария Кизима отмечает, что программа не только знакомит предпринимателя со всеми особенностями франчайзинга, но и позволяет усилить и масштабировать реальную бизнес-модель: "Участники акселератора глубоко погружаются в технологию производства франшиз, узнают, как, с одной стороны, заинтересовать и мотивировать франчайзи развивать свою “точку”, а с другой - стимулировать его оставаться внутри проекта, не отправляться в свободное плавание. Вместе с менторами и экспертами “Франчайзинг-Интеллект” они рассчитывают паушальные взносы, роялти, размер инвестиций, создают чек-листы, изучают юридические нюансы договора коммерческой концессии, краеугольного камня франчайзингового бизнеса. Итогом работы должна стать разработанная архитектура (концепция) франшизы и структурированные документы франшизы".

Особенность программы - в том, что она легко адаптируется к запросам и потребностям конкретного региона, отмечает соавтор программы Юлия Богушевская. Благодаря акселератору местная бизнес-среда сможет еще раз здраво оценить свои преимущества (географическое положение, особенности регулирования) и использовать их с учетом практик, хорошо зарекомендовавших себя в масштабах страны. Региональным администрациям акселератор полезен тем, что помогает реализовать цели, намеченные в стратегических документах, программах развития, национальных проектах. Франчайзинг как инструмент развития малого и среднего предпринимательства и креативная индустрия проверен десятилетиями мировой практики и поддерживается на уровне государства ввиду своей высокой востребованности среди бизнес-сообщества.