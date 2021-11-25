ПАО "МЗИК" и Станция юных техников Севастополя заключили соглашение о сотрудничестве

ТАСС, 25 ноября. ПАО "МЗИК" (Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, город Екатеринбург, входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"), и ГБОУ ДО "Станция юных техников", г. Севастополь, заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ПАО "МЗИК".

"Знакомство калининцев с талантливыми воспитанниками севастопольской "Станции юных техников" состоялось на чемпионате детских технопарков "Кванториум" - предприятие предоставило в качестве площадки для проведения хакатона в области 3D-моделирования свой музей. Прежде чем создать виртуальную модель экспозиций фонда, ребята из кванториумов Севастополя, Моздока и Новоуральска познакомились с богатой историей предприятия и побывали в производственном комплексе по разработке и изготовлению гражданской продукции", - рассказали на предприятии.

По завершении хакатона представители ПАО "МЗИК" и "Станции юных техников" решили продолжить взаимодействие, но уже на долгосрочной основе. Так, в течение пяти лет специалисты завода будут разрабатывать практические задачи и выступать экспертами в оценке проектов воспитанников технопарка, также планируется проведение ряда совместных мероприятий.

"Сотрудничество взаимовыгодно и перспективно. Сейчас предприятие станет для воспитанников "Станции юных техников" учебной платформой, а впоследствии кто-то из этих талантливых ребят придет к нам на ЗиК и будет частью нашего большого коллектива", - считает председатель Совета молодежи ПАО "МЗИК" Александр Яргин.

На предприятии напомнили, что завод имени М.И. Калинина выступает партнером детских технопарков с 2019 года. Ранее предприятие уже подписало ряд соглашений о сотрудничестве с кванториумом города Екатеринбурга, его филиалом городе Верхняя Пышма Свердловской области.

О ПАО "МЗИК"

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург", МЗИК ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Здесь, в том числе, выпускают гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и другие, постоянно совершенствуя эту категорию техники.