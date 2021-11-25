Владикавказский академический русский театр им. Е. Вахтангова отметил 150-летие

ТАСС, 25 ноября. В 2021 году Владикавказскому Академическому русскому театру исполнилось 150 лет. В рамках празднования юбилея в ноябре состоялись постановки драмы М.Ю. Лермонтова "Маскарад" (16+).

С юбилеем театра поздравил Глава Республики Северная Осетия-Алания Сергей Меняйло. "Ваша многолетняя творческая деятельность - яркое явление в театральной жизни Осетии. Вас любят и ценят зрители, как в родной республике, так и далеко за ее пределами, а для молодых коллег, уверен, вы всегда были и остаетесь примером высокого профессионализма, трудолюбия, преданности своему призванию", - говорится в официальном поздравлении художественному руководителю театра Владимиру Уварову.

Напомним, что к юбилею театра была издана книга "150 лет Академическому ордена Трудового Красного Знамени русскому театру имени Евгения Вахтангова". Также в рамках юбилейных мероприятий в сентябре Владикавказский театр был на гастролях в Государственном академическом театре им. Е. Вахтангова в г. Москве.

Режиссером спектакля "Маскарад" стала Изабелла Каргинова; балетмейстером - Валерий Суанов, заслуженный работник культуры РСО-Алания, главный балетмейстер Филиала Мариинского театра; сценографом - Светлана Володина, заслуженный работник культуры РСО-Алания

Рецензент спектакля Л. Белоус, подчеркивая значимость данного события, отмечает: "Спектакль отсылает к первой постановке на сцене нашего юбиляра: Русского академического театра. И, как никогда, само здание, зал, сцена, занавес, люстры стали декорациями происходящего… Как же это душевно, уважительно по отношению к великой истории этого театра, к его заслугам перед Отечеством".

По словам организаторов, в рамках празднования 150-летия ожидается организация торжественного вечера, который станет итогом серии мероприятий и проектов, приуроченных к юбилею театра.