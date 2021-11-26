ЖК "мой адрес На Береговом" стал лауреатом премии "Рекорды Рынка Недвижимости"

ТАСС, 26 ноября. История современного российского стройкомплекса основывается всего на нескольких застройщиках, которых можно назвать градообразующими, среди них ДСК-1, "КРОСТ", КП "УГС" и другие. Если еще 15-20 лет назад крупные компании можно было пересчитать по пальцам, то последние несколько лет количество новых игроков на рынке недвижимости увеличивается активными темпами с каждым годом.

Застройщик, который заслуживает особого внимания и является одним из лидеров по объемам строительства в Москве - Казённое предприятие города Москвы "Управление гражданского строительства" (КП "УГС"). Компания была образована 10 лет назад и входит в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы и подведомственна Департаменту строительства. КП "УГС" успешно выполняет задачи города, реализуя жилые, коммерческие и социальные проекты.

Один из последних проектов КП "УГС" - ЖК "мой адрес На Береговом" стал лауреатом в номинации "Жилой комплекс комфорт-класса №1" премии "Рекорды Рынка Недвижимости". Комплекс расположен в историческом районе Филёвский парк, всего в 15 минутах ходьбы от станции метро Фили. Это один из самых живописных комплексов Москвы, он расположен на первой линии Москвы-реки. Благоустроенная набережная с причалами для маломерных судов и прогулочным променадом станет местом притяжения жителей комплекса. На данный момент все квартиры уже реализованы.

Скоро старт продаж второй очереди ЖК "мой адрес На Береговом" - Южный квартал. Покупателям второй очереди будут доступны 1-4-комнатные квартиры с отделкой "под чистовую". Инфраструктура проекта включает в себя собственный детский сад на 300 мест, досуговый центр для детей и взрослых, магазины, кафе и подземный паркинг на 630 м/м.

КП "УГС" много лет удерживает лидирующие позиции на рынке недвижимости и это подтверждается признанием потребителей и профессионалов и наградами ежегодной международной премии "Рекорды Рынка Недвижимости".