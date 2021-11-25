Основатель Клуба лидеров Артем Аветисян получил премию Leaders Awards

ТАСС, 25 ноября. Масштабное мероприятие - церемония вручения премии "Leaders Awards" современным лидерам в области бизнеса, технологий, инноваций, культуры и социальной сферы состоялось в Москве 24 ноября в концертном зале "Мир".

Организатором премии выступило бизнес-издание “LEADERS".

Основатель Клуба лидеров Артем Аветисян стал лауреатом премии в номинации "За вклад в улучшение условий ведения бизнеса в России".

"На протяжении 10 лет совместно с предпринимателями Клуба лидеров мы вели планомерную работу над улучшением условий ведения бизнеса в России. Результатом реформ, проведенных совместно с деловыми объединениями, стала 28 позиция России в рейтинге Всемирного банка "Doing Business" по легкости ведения бизнеса. А ведь когда мы только начинали эту работу, наша страна находилась на 120-м месте. Во многом таких результатов удалось добиться благодаря тому, что нашим сильнейшим активом были лидеры, предприниматели, которые предлагали свои идеи и решения, направленные на упрощение условий ведения бизнеса в стране", - прокомментировал награду Артем Аветисян.

Лауреатами премии также стали:

Александр Стуглев, директор фонда "Росконгресс" в номинации "За продвижение российского бизнеса за рубежом и привлечение иностранных инвестиций в Россию"; Александр Исаевич, генеральный директор "Корпорации МСП" в номинации "За вклад в развитие малого и среднего предпринимательства в России"; Ксения Юдаева, первый заместитель Председателя Центрального банка России в номинации "За вклад в развитие банковской системы в России"; Андрей Шаронов, президент Московской школы управления "Сколково" в номинации “За вклад в бизнес-образование в России"; Азер Талыбов, председатель правления Росэксимбанка в номинации "За вклад в поддержку российского экспорта"; Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы в номинации "За прорывные решения и бизнес-инициативы для предпринимателей г. Москвы"; Екатерина Зиновьева, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области в номинации "За вклад в развитие инвестиционного климата Московской области"; Алексей Шашкин, директор дивизиона "Малый и микро бизнес" Сбербанка в номинации "Лучшие банковские решения для МСП"; Алексей Милевский, директор департамента слияний и поглощений Mail.ru Grouр в номинации "Лучшие M&A сделки на рынке инноваций", Евгений Гинер, президент ПФК ЦСКА, вице-президент РФС в номинации "За вклад в развитие российского футбола" и другие.

В премии приняли участие более 500 представителей власти, бизнеса (сфера финансов, строительства, инноваций, инвестиций, цифровой индустрии), культуры, шоу-бизнеса, спорта, общественных и благотворительных организаций.