31-й Московский международный фестиваль рекламы Red Apple поделился результатами конкурса

ТАСС, 26 ноября. 31-й Московский международный фестиваль рекламы Red Apple вручил призы победителям. В этом году Red Apple (16+) побил все рекорды: более 80 членов международного жюри, из них 52 иностранных представителя из 24 стран, более 450 Каннских львов у членов судейского состава. По итогам голосования были определены 31 золотая победа, 46 - серебряных, 55 - бронзовых и 30 шорт-листов. Гран-При направления MEDIA завоевали агентство OMD Media Direction совместно с клиентом HASBRO с кейсом Double Transformation.

"Рекордное количество наград можно рассматривать только как следствие ряда других достижений, которые не менее важны, чем сами рекламные фестивали", - отметил председатель жюри блока CREATIVE, Saulo Rocha, Executive Creative Director DAVID Madrid.

Saulo выделяет три важных детали, которые создают общую картину успеха вместе с наградами:

Развитие доверительных отношений со своими клиентами, что является отправной точкой для любой работы, которая в конечном итоге может быть вознаграждена. Одно не может существовать без другого. Создание здоровой уважительной атмосферы в агентстве, которое вы возглавляете. Вот что привлекает и удерживает таланты. Современные идеи, приносящие эффективные результаты. Для этого существует бесчисленное множество инструментов.

Asad ur Rehman, Director Media & Digital Transformation North Africa & Middle East Unilever, председатель жюри блока MEDIA: "Награды - это признание наших достижений и в области маркетинга и в целом. Иногда важно увидеть собственные успехи глазами других, а также важно представить свою работу на обозрение и оценку всему миру. Цель получения награды - сама по себе является смелым шагом. Получение награды - это вишенка на торте! Ничто не может сравниться с тем, что вашу работу оценивают другие профессионалы в этой области".

Специальные награды Red Apple 2021 были отданы:

"АГЕНТСТВО ГОДА" в сегменте MARKETING: emg

"АГЕНТСТВО ГОДА" в сегменте MEDIA: OMD Media Direction

"АГЕНТСТВО ГОДА" в сегменте CREATIVE: Mozga Studio

"РЕКЛАМОДАТЕЛЬ ГОДА": Sber

"АГЕНТСТВО ГОДА": Leo Burnett Moscow

"МЕДИАСЕТЬ ГОДА": Media Direction Group

"СЕТЬ ГОДА": Leo Burnett Worldwide

В конкурс Московского международного фестиваля рекламы в 2021 году было подано более 600 работ. Red Apple спросил у команды SOCIALIST, участников и обладателей наград фестиваля о том, планируют ли они участие в будущем. "Участие в фестивалях - это логичное завершение определенного типа проектов, поэтому, да" - прокомментировала Екатерина Самотесова, Brand Content Director SOCIALIST. "Наш общий вектор, как агентства - это создание рекламы со смыслом. Смыслы - это то, что дает дополнительную ценность высказыванию бренда и продукту, то, что его выгодно отличает среди конкурентов", - добавила она.

"Мы стараемся постоянно развиваться и при формировании проектных решений отвечать не только задачам брифа, но также оказывать положительное влияние и на сопряженные задачи клиента - весь проект от идеи до механики должен отражать ценности, заложенные в бренд. Таким образом, каждый проект работает на укрепление позиционирования компании. Решая задачи, направленные на повышение эффективности, мы тестируем новые инструменты и механики, что позволяет выделяться из клаттера и, конечно, находить новые пути оптимизации взаимодействия с аудиторией. Выстраивая работу именно по таким принципам, мы запускаем успешные проекты для клиентов, потребителей и индустрии в целом", - рассказала Евгения Лысенко, Business development director OMD Media Direction, член жюри блока MEDIA.

Эксклюзивная номинация Best in Instagram включена в конкурс Red Apple уже в четвертый раз. Золото в категории взяли Mozga Studio совместно с брендом Enjoyable Ageing Charity Foundation и кейсом Disappearing Stories. В номинации также есть и обладатель серебряной награды: агентство Red Pepper, бренд Перекресток и проект Помощь с кейсом Come to help: Pomoshch and Perekrestok.

В этом году в рамках Best in Instagram Red Apple также наградил победителей конкурса Tag in Fest. Две награды были отданы:

Ольге Маляр, Любови Троепольской, Амине Кусовой, Ольге Мельниковой и Софии Бурниковой в подкатегории Tag In Briefs: Rich в номинации Special award for best Instagram-debut;

Веронике Коротковой и Артему Федулову в подкатегории Tag In Briefs: Best collaboration в номинации Special award for best Instagram-debut.

На этом специальные номинации не заканчиваются. В этом году Red Apple также вручает награду Brand Keepers (Хранители бренда). Она присуждается агентству и клиенту за их успешное долгосрочное сотрудничество в течение трех и более лет. В регламенте определения победителей: агентство может быть как сетевым, так и независимым. А агентство-клиент должны иметь одну и более наград: BRONZE/SILVER/GOLD. Минимальное количество лет сотрудничества и получения специальной награды на Red Apple - три года (в 2021 за 2019, 2020 и 2021).

Хранителями бренда 2021 по версии жюри Red Apple и креативного комитета АКАР стали: Instinct & IKEA Russia, TUTKOVBUDKOV & S7 AIRLINES, Suprematika & Bushe.

Команда Red Apple также обратилась к членам жюри этого фестивального сезона за советом для будущих участников. Андрей Попов, креативный директор Friends Moscow, член жюри блока CREATIVE, прокомментировал: "Мир меняется очень быстро и тут действительно важно не отставать. Но стоит помнить, что за каждой технологической инновацией, которую вы используете в своем проекте, должна стоять идея. Очень важно не только сделать хорошую работу, но и правильно ее подать, чтобы идея и смысл считывались сразу".

Особое внимание Андрей уделил факту оценки работ дистанционно в рамках современных реалий. Эксперт говорит о том, что в кейсе не должно быть двойных смыслов или наоборот недосказанности, все должно быть сразу понятно, а сама подача должна усиливать вашу идею.

Напутственным словом поделилась и Александра Кондраштина, CEO Mediacom, член жюри блока MARKETING. Александра уверена, что важнее всего - забота в первую очередь о самих себе, потому что если нет ресурса, то нет и отличных идей и результата.

С полным списком победителей и призеров Red Apple 2021 можно ознакомиться на ADPASS.

Напомним, что запланированная фестивальная программа состоится, но подробности проведения будут объявлены позже. Все обновления будут доступны на официальном сайте и в социальных сетях Red Apple, а также на ADPASS.

