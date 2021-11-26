Уренгойские газодобытчики стали лауреатами премии имени Байбакова

ТАСС, 26 ноября. Авторский коллектив ООО "Газпром добыча Уренгой" удостоен премии имени Н.К. Байбакова за большие достижения в решении проблем устойчивого развития энергетики и общества, сообщили в пятницу в службе по связям с общественностью и СМИ компании.

"Почетное звание - Лауреат общественной Премии ассоциации имени Н.К. Байбакова присвоено пятерым сотрудникам "Газпром добыча Уренгой" за проектную работу "Установка для исследования газовых гидратов". Эта работа направлена на проведение динамических исследований скважинной продукции для выявления критических параметров образования гидратов и определения необходимой концентрации ингибиторов гидратообразования", - сказано в сообщении.

Среди награжденных: Игорь Игнатов - заместитель генерального директора по перспективному развитию ООО "Газпром добыча Уренгой", Максим Дмитриев - начальник Управления аварийно-восстановительных работ, Вадим Лобанов - начальник технического отдела, Марсель Галимов - ведущий инженер технического отдела и Виктор Бодян - инженер 1-й категории технического отдела.

"По результатам проектной работы авторского коллектива Общество "Газпром добыча Уренгой" имеет патент на изобретение. Преимущество предложенной установки заключается в возможности проведения исследовательских работ на производственном объекте, с учетом физических характеристик потока жидкости и флюида из скважины. Кроме того, использование изобретения способствует безаварийной эксплуатации систем сбора и подготовки газа", - сказано в сообщении.

О премии

Общественная премия Международной топливно-энергетической ассоциации имени Н.К. Байбакова ежегодно присуждается руководителям и специалистам топливно-энергетических и других промышленных компаний, представителям бизнеса, ученым, экономистам, экологам, общественным деятелям, предприятиям, научно-исследовательским учреждениям, учебным заведениям и другим организациям. Учреждена для поощрения ученых, специалистов и общественных деятелей, внесших существенный вклад в науку, технику, организацию производства, развитие энергетики и экономики, общественную и научно-просветительскую деятельность в области устойчивого развития энергетики и общества.

Достижения и разработки сотрудников ООО "Газпром добыча Уренгой" регулярно отмечаются этой престижной наградой.

Николай Константинович Байбаков - советский государственный деятель, ученый, родоначальник современной отечественной нефтяной и газовой промышленности. Непосредственно принимал участие в планировании и координации работ по освоению крупнейших нефтегазовых регионов Волги, Урала и Западной Сибири, был инициатором разработок высокоэффективных способов бурения, добычи и переработки нефти и газа. С 1965 по 1986 - заместитель председателя Совета Министров СССР, председатель Государственного планового комитета СССР (Госплана СССР). Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской премии.