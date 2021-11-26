В Северной Осетии завершается национальный праздник Джеоргуыба

ТАСС, 26 ноября. Национальный праздник Джеоргуыба в Северной Осетии традиционно длится неделю. В этом году праздник начался в понедельник - 22 ноября.

На протяжении сотни лет в конце ноября жители республики собираются за праздничным столом с тремя пирогами и обращаются к Уастырджи - покровителю мужчин и путников. В обращениях звучат просьбы о благополучии, мире, защите от недугов и природных катаклизмов.

В 2018 году Джеоргуба внесли в календарь праздников Северной Осетии. Теперь первый понедельник праздника для жителей Республики - официальный выходной день.

В этом году празднование в формате массового застолья не удалось реализовать. Из-за коронавирусных ограничений многие отказались от традиционных походов в гости к близким, соседям. К этому призвал Глава Северной Осетии Сергей Меняйло. В своем поздравлении он обратился к жителям Республики с рекомендацией отметить праздник в узком семейном кругу, без риска для здоровья близких.

"Пусть святой Уастырджи хранит и оберегают нас и нашу Родину, дает нам уверенность и силы двигаться вперед, наполняет сердца радостью и оптимизмом", - говорится в поздравлении Главы Северной Осетии Сергея Меняйло.