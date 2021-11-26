Жюри интернет-премии "Прометей-2021" приступило к оценке заявок лауреатов

ТАСС, 26 ноября. Жюри премии "Прометей-2021" (18+) сформировано и приступило к оценке заявок конкурсантов. Об этом сегодня журналистам сообщил руководитель оргкомитета Всероссийской интернет-премии "Прометей-2021" Ражап Мусаев.
"В жюри премии традиционно вошли видные деятели культуры и спорта, лидеры общественного, руководители федеральных медиа. Особенностью премии этого года было и то, что некоторых участников номинировали и федеральные издания. Например, редакция ведущего спортивного издания России "Спорт-Экспресс" номинировала в этом году на получение премии Федерацию гандбола России за активную борьбу с теневыми ставками и финансовым допингом. Оргкомитет и партнеры премии номинировали на соискание премии один из ведущих телеканалов страны "Россия-24", - сообщил Ражап Мусаев.
В жюри премии "Прометей-2021" вошли:
- Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов,
- Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева,
- Трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев
- Депутат Государственной Думы Елена Бондаренко,
- Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев,
- руководитель оргкомитета премии "Прометей" Ражап Мусаев,
- Актёр Гоша Куценко,
- Фотограф Антон Ланге,
- Советник руководителя Роскачество Антон Буланов,
- директор Высшей школы маркетинга и развития бизнеса ВШЭ Евгений Бармин,
- Мэр Железноводска Евгений Моисеев
Премия вручается сайтам, мобильным приложениям, социальным сетям и мессенджерам, интернет-проектам коммерческих, общественных, государственных организаций и СМИ за технологический, экономический, культурный, социальный, образовательный или оздоровительный вклад в жизнь людей. Цель "Прометея" - вдохновить деятелей digital-индустрии на новые свершения, поддержать их в стремлении делать жизнь людей проще, богаче, удобнее и насыщеннее.
С 2011 года в премии участвовали тысячи проектов и конкурсантов, из которых более 200 в итоге стали ее лауреатами.
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