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Жюри интернет-премии "Прометей-2021" приступило к оценке заявок лауреатов

В состав жюри вошли деятели культуры и спорта, руководители федеральных медиа

ТАСС, 26 ноября. Жюри премии "Прометей-2021" (18+) сформировано и приступило к оценке заявок конкурсантов. Об этом сегодня журналистам сообщил руководитель оргкомитета Всероссийской интернет-премии "Прометей-2021" Ражап Мусаев. 

"В жюри премии традиционно вошли видные деятели культуры и спорта, лидеры общественного, руководители федеральных медиа. Особенностью премии этого года было и то, что некоторых участников номинировали и федеральные издания. Например, редакция ведущего спортивного издания России "Спорт-Экспресс" номинировала в этом году на получение премии Федерацию гандбола России за активную борьбу с теневыми ставками и финансовым допингом. Оргкомитет и партнеры премии номинировали на соискание премии один из ведущих телеканалов страны "Россия-24", - сообщил Ражап Мусаев. 

В жюри премии "Прометей-2021" вошли:

  • Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов,
  • Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева,
  • Трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев 
  • Депутат Государственной Думы Елена Бондаренко, 
  • Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев, 
  • руководитель оргкомитета премии "Прометей" Ражап Мусаев,
  • Актёр Гоша Куценко,
  • Фотограф Антон Ланге,
  • Советник руководителя Роскачество Антон Буланов,
  • директор Высшей школы маркетинга и развития бизнеса ВШЭ Евгений Бармин,
  • Мэр Железноводска Евгений Моисеев 

Премия вручается сайтам, мобильным приложениям, социальным сетям и мессенджерам, интернет-проектам коммерческих, общественных, государственных организаций и СМИ за технологический, экономический, культурный, социальный, образовательный или оздоровительный вклад в жизнь людей.  Цель "Прометея" - вдохновить деятелей digital-индустрии на новые свершения, поддержать их в стремлении делать жизнь людей проще, богаче, удобнее и насыщеннее.

С 2011 года в премии участвовали тысячи проектов и конкурсантов, из которых более 200 в итоге стали ее лауреатами.

ТАСС - генеральный информационный партнер.

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