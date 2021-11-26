Жюри интернет-премии "Прометей-2021" приступило к оценке заявок лауреатов

ТАСС, 26 ноября. Жюри премии "Прометей-2021" (18+) сформировано и приступило к оценке заявок конкурсантов. Об этом сегодня журналистам сообщил руководитель оргкомитета Всероссийской интернет-премии "Прометей-2021" Ражап Мусаев.

"В жюри премии традиционно вошли видные деятели культуры и спорта, лидеры общественного, руководители федеральных медиа. Особенностью премии этого года было и то, что некоторых участников номинировали и федеральные издания. Например, редакция ведущего спортивного издания России "Спорт-Экспресс" номинировала в этом году на получение премии Федерацию гандбола России за активную борьбу с теневыми ставками и финансовым допингом. Оргкомитет и партнеры премии номинировали на соискание премии один из ведущих телеканалов страны "Россия-24", - сообщил Ражап Мусаев.

В жюри премии "Прометей-2021" вошли:

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов,

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева,

Трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев

Депутат Государственной Думы Елена Бондаренко,

Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев,

руководитель оргкомитета премии "Прометей" Ражап Мусаев,

Актёр Гоша Куценко,

Фотограф Антон Ланге,

Советник руководителя Роскачество Антон Буланов,

директор Высшей школы маркетинга и развития бизнеса ВШЭ Евгений Бармин,

Мэр Железноводска Евгений Моисеев

Премия вручается сайтам, мобильным приложениям, социальным сетям и мессенджерам, интернет-проектам коммерческих, общественных, государственных организаций и СМИ за технологический, экономический, культурный, социальный, образовательный или оздоровительный вклад в жизнь людей. Цель "Прометея" - вдохновить деятелей digital-индустрии на новые свершения, поддержать их в стремлении делать жизнь людей проще, богаче, удобнее и насыщеннее.

С 2011 года в премии участвовали тысячи проектов и конкурсантов, из которых более 200 в итоге стали ее лауреатами.

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