Победители VI чемпионата профмастерства WorldSkills Роскосмоса посетили Байконур

ТАСС, 29 ноября. Победители и призеры VI корпоративного чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills "Молодые профессионалы Роскосмоса - 2021" увидели запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с транспортным грузовым кораблем-модулем "Прогресс М-УМ" на космодроме Байконур. Поездка стала подарком за профессионализм и высокие результаты сотрудников екатеринбургского НПО автоматики (НПОА, входит в Госкорпорацию "Роскосмос") в соревнованиях, сообщили в понедельник в пресс-службе НПОА.

"В сентябре генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин посетил уральское предприятие с рабочим визитом. Он увидел, как сотрудники НПО автоматики создают систему управления для ракеты-носителя "Союз-2" и "Союз-5", а также встретился с победителями и призерами VI корпоративного чемпионата по стандартам WorldSkills "Молодые профессионалы Роскосмоса - 2021". За выдающиеся профессиональные результаты в турнире Дмитрий Рогозин пригласил молодых специалистов НПОА посетить один из пусков", - напомнили в НПОА.

16 участников чемпионата Роскосмоса прилетели на Байконур, чтобы увидеть запуск корабля-модуля "Прогресс М-УМ" с узловым модулем "Причал" к Международной космической станции, который состоялся 24 ноября. Систему управления для ракеты-носителя "Союз-2.1б" разработали и создали сотрудники НПО автоматики. По словам эксперта в компетенции "Интернет-маркетинг" Екатерины Секацкой, увидеть запуск ракеты не на экране телевизора, а со смотровой площадки Байконура - ценно для каждого работника ракетно-космической отрасли.

"Увидеть запуск ракеты - это главная награда за старания и профессионализм. Ежедневно сотрудники НПО автоматики работают над системой управления ракет-носителей семейства "Союз" и сегодня мы увидели, результаты труда наших коллег. Такой подарок мотивирует участников и экспертов чемпионата и дальше выкладываться на полную, совершенствоваться и улучшать свои профессиональные навыки", - сказала Секацкая.

"Молодые специалисты посетили Гагаринскую беседку, где 10 апреля 1961 года Юрия Гагарина объявили первым космонавтом, а также увидели исторические и памятные места города Байконур. Перед пуском, на космодроме специалисты уральского предприятия увидели знаменитый Гагаринский старт, посетили монтажно-испытательный комплекс ракеты-носителя “Протон” и побывали в Музее космодрома Байконур", - рассказали на предприятии.

О предприятии

НПО автоматики им. академика Н. А. Семихатова (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") - одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, а также систем управления для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности.

Роскосмос - государственная корпорация, созданная в августе 2015 года для проведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли России. Обеспечивает реализацию госполитики в области космической деятельности и ее нормативно-правовое регулирование, а также размещает заказы на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры. В его функции также входит развитие международного сотрудничества в космической сфере, а также создание условий для использования результатов космической деятельности для социально-экономического развития России.

Об академике Семихатове

Николай Александрович Семихатов (1918-2002) - главный конструктор систем управления всех советских баллистических ракет подводных лодок и ряда оперативно-тактических ракет сухопутных войск, выдающийся ученый в области систем автоматизации и управления движущихся объектов и сложных технологических процессов. Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской и Государственных премий СССР, академик АН СССР. Семихатов руководил НПО автоматики почти четверть века, за свою профессиональную деятельность российский академик запатентовал почти 40 изобретений, написал свыше 300 научных работ.