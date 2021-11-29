В Чечне пройдет фестиваль-конкурс детского творчества "Радуга талантов"

ТАСС, 29 ноября. Межрегиональный фестиваль-конкурс детского творчества "Радуга талантов – 2021" пройдет в Чеченской Республике с 29 по 30 ноября. Фестиваль состоится на площадке Чеченского государственного театра юного зрителя.

"Цели и задачи фестиваля-конкурса – создание условий для творческой состязательности, творческого обмена, стимулирования эстетического развития участников фестиваля-конкурса, укрепление творческих связей между регионами России", - говорят организаторы.

Межрегиональный фестиваль-конкурс детского творчества "Радуга талантов – 2021" проходит в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди Чеченской Республики" национального проекта «Культура". Фестиваль проводится для учащихся детских школ искусств, детских музыкальных и художественных школ регионов Северо-Кавказского федерального округа.