Уральские газовики за месяц обследовали 300 км магистральных газопроводов

ТАСС, 29 ноября. С конца октября и в течение ноября диагностические устройства пропустили по двум магистральным газопроводам (МГ) в Оренбургской и Свердловской областях – "Оренбург – Самара" (диаметр 1000 мм) и "СРТО – Урал" (диаметр 1200 мм), сообщили в понедельник в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург". Диагностические обследования газопроводов методом внутритрубной дефектоскопии (ВТД) проводят в "Газпром трансгаз Екатеринбург", чтобы повысить надежность газотранспортной системы. В общей сложности методом ВТД было обследовано около 300 км трубы.

"Оба газопровода имеют большое значение, и в зимний период их загрузка очень высока. В частности, МГ "Оренбург – Самара" является единственным источником природного газа для населения западной части Оренбуржья, включая город Бузулук и нескольких районов Самарской области. А из магистрали "СРТО – Урал" природный газ по газопроводам-отводам поступает в жилые дома и на предприятия Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Верхней и Нижней Салды, Новоуральска, Ревды, Первоуральска и ряда других городов", - сказано в сообщении.

В службе рассказали, что сначала по газопроводам пропустили комплект очистных поршней, следом за ним – два магнитных дефектоскопа, которые просканировали трубы в продольной и поперечной плоскостях. В работах приняли участие сотрудники шести филиалов "Газпром трансгаз Екатеринбург" – Бузулукского, Невьянского и Малоистокского линейных производственных управлений магистральных газопроводов, Управления технологического транспорта и спецтехники, а также двух управлений аварийно-восстановительных работ – УАВР №3 и УАВР №4.

Благодаря использованию стационарных камер приема и запуска внутритрубных устройств ограничений по поставкам газа потребителям на время работ не было.

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" - 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение природного газа на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. В составе общества 24 филиала, в том числе 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов и четыре управления аварийно-восстановительных работ.

Ежегодно общество выполняет товаротранспортную работу для ПАО "Газпром" и сторонних заказчиков в объеме 35-40 трлн куб. км. В зонах производственной деятельности общества эксплуатируется более 8500 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 17 компрессорных цехов со 125 газоперекачивающими агрегатами, 282 газораспределительные станции, восемь автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.