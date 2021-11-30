У Калининградской области появился локальный список лидеров креативных индустрий

ТАСС, 30 ноября. Фонд креативных индустрий Калининградской области "Креспектива" и Федерация креативных индустрий в рамках проекта Anklav.100 Most Creative Russians сформировали список креативных лидеров Калининградской области. Он поможет консолидировать творческие индустрии региона, сфокусироваться на выявленных сильных сферах КИ и сформировать у общества представление об этой отрасли экономики.

Федеральное исследование 100 Most Creative Russians впервые было опубликовано в ноябре 2020 года. В 2021 году методология была адаптирована для проведения региональных исследований и оба направления сейчас входят в состав ключевых проектов Федерации креативных индустрий (ФКИ). Калининградская область стала первым регионом, получившим собственный список выдающихся представителей креативных индустрий.

Исследование проводилось по специально разработанной ФКИ методологии, которая включает несколько этапов:

1. выявление и опрос лидеров мнений по всем категориям исследования;

2. сбор данных от отраслевых экспертов;

3. анализ показателей;

4. голосование экспертной комиссии.

В основе исследования используется квотная выборка и метод снежного кома, общее количество респондентов на всех этапах превысило 200 человек. Среди них лидеры мнений, отраслевые эксперты, владельцы креативного бизнеса, представляющие сферы креативных индустрий региона: исполнительское и театральное искусство, реклама и маркетинг, кино, видео и фотография, телевидение и радио, дизайн продуктов, коммуникации и мода, издательское дело, IT, программное обеспечение и игр, изобразительное искусство, музеи, галереи и креативные кластеры, архитектура, музыка и гастрономия. Реестр соответствует перечню международного стандарта UNCТAD.

Общее количество объектов наблюдений в рамках исследования в итоге - более 1200 единиц.

Лонг-лист исследования составил 700 кандидатов.

Критериями представления номинантов для экспертов являлись: стремление и способность кандидата создать общее видение развития в своей категории, наличие достижения заметных и/или значимых изменений для общества, воплощение в себе высоких профессиональных принципов и преданности высоким стандартам, поиск и использование новых методов развития для своей категории, высокий уровень добавленной стоимости производимых товаров и услуг.

Ключевая задача исследования - в результате сбора всех аналитических данных и применения методов математического моделирования получить базу данных объектов исследования (персон, названий проектов или групп), соответствующих параметрам методологии, с расчетом уникального совокупного индекса влияния. Далее методом числовой сортировки определить список из 100 объектов исследования с наивысшими индексами влияния без определения позиции каждого объекта. Финальная формальная публикация списка подразумевает использование ABC-сортировки (по алфавиту).

В голосовании в составе экспертной комиссии на четвертом этапе приняли участие: Антон Алиханов, губернатор Калининградской области; Андрей Ермак, министр культуры и туризма Калининградской области; Кирилл Лило, директор Фонда "Центр поддержки предпринимательства Калининградской области"/"Мой бизнес"; Марина Васильева, глава медиагруппы "Западная пресса"; Валентин Вахтин, руководитель Fabrika Event; Елена Зеленцова, доцент кафедры менеджмента и культурной политики "Московская высшая школа социальных и экономических наук" и др.

Среди деятелей КИ, которые попали в итоговую сотню: Евгений Гришковец, писатель, драматург, режиссер; Александр Быченко, директор АНО "Музей городской жизни" и создатель музея Altes Haus; Алексей Сазонов, геймдев-дизайнер, программист, ex-ceo компании Panzerdog; Сергей Рыжиков, сооснователь компаний "Битрикс" и "1С-Битрикс"; медиахолдинг "Западная пресса" и другие.

Официальная презентация результатов Anklav.100 Most Creative Russians состоялась 28 ноября на первой региональной "Российской креативной неделе" в Красноярске.

Полный список креативных лидеров Калининградской области представлен на сайте проекта.

"Креативные индустрии в России интенсивно развиваются с 2019 года. Как следствие, растет количество креативных продюсеров, творческих предпринимателей, пассионарных акторов и их проектов. Все больше на передний план выходит дифференциация регионов через определение своих сильных креативно-индустриальных сторон. Калининградская область была одним из первых российских регионов, кто активно начал осознавать себя в этом направлении. Потому нам было важно помочь им раскрыть креативный потенциал региона на уровне конкретных лидеров и верифицированных экспертами рынка достижений. Это особенно актуально накануне нового 2022 года, который неофициально уже называют годом регионов в секторе", - говорит Игорь М. Намаконов, генеральный директор Федерации креативных индустрий.

"Фонд "Креспектива" является центром притяжения креативного сообщества Калининградской области. Наша цель - стать заметными на карте России и рассказать о креативных лидерах Калининградской области для создания новых коллабораций и заключения партнерских соглашений", - сообщила Валерия Гусейнова, директор Фонда креативных индустрий "Креспектива".

Распределение лидеров по разным креативным индустриям выявило наиболее сильные сферы региона, среди них: изобразительное искусство, дизайн, IT, музеи, музыка и гастрономия. Также в ходе опроса исследовательская группа провела ряд глубинных интервью с респондентами, которые позволили сформировать расширенный перечень возможностей и проблем региона в рамках развития локальных КИ.

Фотографии с презентации и видео доступны по ссылке.

О Федерации креативных индустрий

Федерация креативных индустрий объединяет ведущие профессиональные организации, творческие союзы и успешные компании креативного бизнеса. Ключевая деятельность ФКИ заключается в трансформации креативных индустрий в устойчивый сегмент национальной экономики, обеспечении диалога с государством и оказании системной поддержки всем субъектам рынка, определяющим развитие креативных индустрий на федеральном и региональном уровнях.

О Фонде креативных индустрий Калининградской области "Креспектива"

Фонд был создан при поддержке правительства Калининградской области с целью развития креативной экономики и креативного предпринимательства в регионе. Направления поддержки Фонда - индустрии, основанные на творчестве: геймдев, мода, дизайн, кино, архитектура и любые другие виды изобразительного искусства. "Креспектива", являясь реактором для креативного бизнеса, может быть полезна предпринимателям, инвесторам, работникам сферы креативных индустрий, чиновникам, СМИ, студентам и образовательным учреждениям. Фонд оказывает услуги консультаций, образовательных программ, информационной поддержки, круглых столов и исследований в сфере креативных индустрий, объединяя тем самым специалистов из разных областей знаний и ускоряя процессы развития креативной экономики в регионе.