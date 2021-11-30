Рейтинг губернаторов по доверию аудитории соцсетей возглавили Артюхов, Кадыров и Развожаев

ТАСС, 30 ноября. На пресс-конференции в ТАСС 30 ноября была проведена презентация первого рейтинга губернаторов по доверию аудитории социальных медиа. Лидером рейтинга стал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Второе и третье места заняли глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Севастополя Михаил Развожаев, соответственно.

Рейтинг представили руководитель Центра общественно-политических проектов Константин Листратов и директор Центра политического анализа Павел Данилин. Также в пресс-конференции принял участие руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

Рейтинг составлен на основе комплексного исследования, проведенного в октябре-ноябре 2021 года. Методика основана на анализе данных социологического опроса (выборка 11,6 тыс. человек) и контент-анализе социальных сетей.

По словам Павла Данилина, "Ставка на объективные данные - это ключевое отличие рейтинга губернаторов от уже существующих, основа большинства которых - субъективные экспертные оценки".

Всего в рейтинге присутствуют 20 глав субъектов РФ, получивших наилучшие результаты по восприятию их со стороны пользователей социальных сетей. Константин Листратов отметил, что "используемая методика позволяет корректно сравнивать густонаселенные регионы с регионами, численность жителей которых относительно невелика. При этом в небольших регионах персональные аккаунты губернаторов в соцсетях играют, пожалуй, ключевую роль. Наиболее эффективно используют социальные сети так называемые губернаторы "новой волны" и лидеры ряда национальных республик"

Константин Листратов подчеркнул, что наиболее важная составляющая оценки работы губернаторов в соцсетях - это уровень доверия населения региона к Президенту РФ и к самому губернатору. По словам Листратова, "в центре нашего внимания оказалось доверие - ключевая характеристика оценки эффективности работы российских губернаторов. Граждане лучше воспринимают и выше оценивают любые позитивные изменения в регионе, если получают эту информацию в социальных сетях, напрямую от первого лица региона".

Глеб Кузнецов в своем выступлении подчеркнул, что "доверие необходимо не только для позиционирования главы региона. В первую очередь, доверие, которое возникает в результате работы в социальных медиа - это управленческий ресурс. Современному губернатору активность в социальных медиа нужна для повседневной работы, чтобы обеспечить тот уровень эффективности, который от него ждут. Характерно, что большинство из этих 20 глав регионов - губернаторы новой волны, которые прошли обучение в "школе губернаторов" в РАНХиГС, где они в том числе обучались работе в социальных сетях".

Дополнением к основному рейтингу являются рейтинги ТОП-3 глав субъектов РФ по нескольким категориям (доверие к власти, социальная ориентированность, экономическое развитие и др). Рейтинги ТОП-3 отражают восприятие аудиторией социальных сетей эффективности губернаторов в конкретных сферах деятельности.

Например, в рейтинге ТОП-3 в категории "Доверие к власти" первое место занимает губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, второе место - у губернатора Севастополя Михаила Развожаева, на третьем месте глава Чечни Рамзан Кадыров. В категории "Экономическое развитие" на первом месте губернатор Калининградской области Антон Алиханов, на втором месте глава Чукотки Роман Копин, а на третьем - губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. В категории "Социальная ориентированность" на первом месте находится губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, на втором месте стоит губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, на третьем месте - губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Как отметил Павел Данилин: "Доверие к власти в регионе завязано на качество ведения социальных сетей: чем лучше у губернатора ведутся соцсети, тем выше уровень доверия к власти, выше позиция в рейтинге. Не случайно главы регионов, которые входят в ТОП рейтинга, оказались на ведущих позициях сразу в нескольких номинациях. Например, у лидера рейтинга - губернатора Ямала Дмитрия Артюхова зашкаливает показатель по доверию к власти. Но у него также очень высокие показатели и по другим показателям - социальной ориентированности, инфраструктуре и среде обитания и пр.".