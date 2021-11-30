Ученые и бизнесмены обсудят экологическую повестку на форуме Nobel Vision

ТАСС, 30 ноября. Сохранение окружающей среды, альтернативные источники энергии и "зеленые" технологии уже давно занимают умы ученых и представителей крупных компаний по всему миру. Вопросам отношения к экологии, которые лежат в основе устойчивого развития, будет посвящена серия дискуссий на форуме Nobel Vision. Open Innovations 2.0 (16+).

Пандемия коронавируса повлияла на все сферы жизни, включая экологическую обстановку: из-за закрытых границ количество вторсырья увеличилось, а его переработка замедлилась. Люди в условиях изоляции стали, напротив, потреблять меньше и осознаннее. Бережное отношение к природным ресурсам сегодня может напрямую влиять на качество жизни следующих поколений.

Одной из главных тем Nobel Vision. Open Innovations 2.0 станет устойчивое развитие: в аббревиатуре ESG первая буква (E - environment) обозначает как раз ответственное отношение к окружающей среде. Участники сессии "Экологическое сознание как базовый навык XXI века" обсудят, как может проявляться экологическая сознательность на уровнях государств, компаний, институтов и каждого отдельного гражданина. На дискуссии "Земля будущего. Вместе на пути к углеродной нейтральности" пойдет речь о том, какие именно технологии сделают переход к углеродно-нейтральной экономике после введения трансграничного углеродного налога безболезненным и эффективным для корпораций и стран.

В пресс-центре форума заявили, что в дискуссиях форума Nobel Vision. Open Innovations 2.0, посвященных экологии, примут участие советник генсекретаря ООН по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг и профессор Университета Тусии Риккардо Валентини, получившие в 2007 году Нобелевскую премию мира за работу в составе Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Среди других экспертов - директор по устойчивому развитию Philips Роберт Мецке, главный редактор журнала Human Futures Клэр Нельсон, вице-президент ABB Group Ролан Дюбуа.

Повторное использование в промышленности переработанных материалов будет в центре внимания на сессии "Экономика замкнутого цикла". Участники дискуссии "Зеленая энергетика. Настоящее и будущее" оценят перспективы развития водородной энергетики и программы поддержки возобновляемых источников энергии. Создание компетенций в области экологии и финансирование "зеленых" проектов рассмотрят на сессиях "Компетенции ESG" и "Деньги пахнут. ESG-инвестирование". Применение эко-инициатив в бизнесе обсудят на дискуссии "Greenwashing. Зачем бренды притворяются экологичными?"​​​​

Экологической повестке будут посвящены и keynote-выступления в рамках форума. Так, основательница Фонда исследований науки, технологий и экологии Вандана Шива, известная антиглобалистcкими высказываниями, назвала выступление "Earth Democracy". А участница топ-50 женщин-футурологов по мнению Forbes Сесили Соммерс из Wherefore Co. на сессии "Перейти на чистую сторону. Зеленые стандарты FMCG" расскажет, как ритейлеры и производители товаров первого потребления включают в стратегии своего развития вопросы экологии.

Форум Nobel Vision. Open Innovations 2.0 пройдет 7 декабря в гибридном формате - офлайн в "Сколково" и онлайн на сайте openinnovations.ru. Он входит в число официальных мероприятий Года науки и технологий в России и является новым этапом развития международного форума "Открытые инновации", который проходил в "Сколково" каждую осень с 2012 года.

Онлайн-трансляции всех дискуссий станут доступны участникам форума после регистрации на сайте форума.

ТАСС - генеральный информационный партнер.