Рейтинг экологической открытости Creon и WWF возглавили четыре нефтегазовые компании

ТАСС, 30 ноября. Всемирный фонд дикой природы (WWF), Creon Group и рейтинговое агентство АКРА представили итоги евразийского "Рейтинга открытости экологической информации нефтегазовых компаний" - 2021. Верхние две позиции впервые разделили сразу четыре компании. При этом раскрываемость экологической информации в нефтегазовой отрасли в среднем снизилась, а сами компании четко разделились на "прозрачных" и "непрозрачных". Проект осуществляется при поддержке Европейского Союза.

Онлайн-презентация итогов евразийского "Рейтинга открытости экологической информации нефтегазовых компаний" состоялась 30 ноября 2021 в пресс-центре ТАСС. В рейтинге представлены 22 российские нефтегазовые компании, а также 14 предприятий из Казахстана и два - из Азербайджана.

В 2021 году глобальная повестка устойчивого развития стремительно усилилась - в том числе и в России, где были приняты два ключевых документа: таксономия для "зеленого" финансирования, разработанная ВЭБ.РФ и принятая Минэкономразвития, и "Рекомендации Центрального банка РФ по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации".

"Принятие этих документов свидетельствует о том, что не только общество, но и инвесторы стали уделять больше внимания нефинансовым рискам", - говорит Алексей Книжников, руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса. - Рейтинги вносят важный вклад в повышение открытости компаний и достоверности экологически значимой информации, а значит помогают инвесторам повышать качество их оценки рисков. Наш инструмент выстраивает взаимодействие с заинтересованными сторонами, прежде всего, с обществом", заявил Книжников.

Конкуренция вокруг первых позиций усилилась

В 2021 году борьба за первые позиции в рейтинге обострилась сильнее, чем в предыдущие годы, а разрыв между компаниями-лидерами оказался нулевым: 1-2 места разделили "Зарубежнефть" и ПАО "Татнефть", которые набрали одинаковое количество баллов, 3-4 места заняли "Сахалин Энерджи" и "Сургутнефтегаз", которые также показали идентичный высокий результат.

"Многолетние итоги рейтинга демонстрируют высокий уровень экологической открытости целого ряда российских нефтегазовых компаний. Это свидетельствует об их серьезной подготовке к декарбонизации евразийской экономики, которая станет возможной только с их участием", - сказал сооснователь рейтинга Фарес Кильзие, председатель совета директоров Creon Group. Именно нефтяные и газовые компании владеют всей инфраструктурой по переработке и доставке энергоносителей, которая необходима для плавного и взвешенного перехода на возобновляемую энергию, подчеркнул глава Creon Group. - Поэтому мы усилим не только диалог с нефтегазовым сектором и контролирующими госорганами Евросоюза и Евразии, но и ускорим развитие механизмов независимого мониторинга и верификации нефинансовой отчетности. Достижение полной экологической прозрачности нефтегазовой отрасли и ее интеграция в мировой энергопереход - наша главная цель", - подчеркнул глава Creon Group. На сегодняшний день рейтинг открытости экологической информации остается уникальным в своем роде, напомнил Кильзие.

Рекорд по росту установила "Татнефть", поднявшаяся на пять позиций с 6 место на 1-2 места. На две позиции вверх сдвинулись "Салым Петролеум Девелопмент" (5 место) и "Газпром" (6 место).

Антирекорды установили ПАО "Эксон НЛ", опустившаяся на девять позиций с пятого на 14 место, и ПАО "Лукойл", выбывшая из "тройки" лидеров и занявшая 8 место. "Эксон НЛ" не раскрыла вовремя данные, а ПАО "Лукойл" не опубликовала необходимые данные для расчета двух показателей, связанных с утилизацией и обезвреживанием отходов. Вследствие этого у компании просели количественные показатели. Также организаторы рейтинга ввели штрафные санкции по двум критериям раздела 3 ("Раскрытие информации") в связи резонансной аварией нефтепровода у реки Колва у ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"

Российским НГК нужно сконцентрироваться на "зеленом" финансировании

Как отметил председатель совета директоров Creon Group Фарес Кильзие, нефтегазовые компании являются одними из важнейших активов стран Евразии и России, в частности. "Пенсионные средства, средства на социальную политику, здравоохранение — все, что связано с благополучием людей, связано с доходами данных компаний. Невзирая на место и положение в данном рейтинге, компании показывают очень хорошую тенденцию к взвешенной и просчитанной углеродной нейтральности", — подчеркнул Кильзие.

Тем не менее, евразийской нефтегазовой отрасли пора озаботиться вопросом привлечения устойчивых инвестиций в свои проекты, заявил Кильзие: "Нефтегазовые компании станут основными носителями новых "зеленых" продуктов, которые постепенно заменят ископаемое топливо на чистые аналоги, такие как водород и биотопливо. Именно нефтегазовые компании обладают всей необходимой инфраструктурой для успешного энергоперехода, и я вижу большой потенциал в их трансформации", заявил глава Creon Group.

При этом ключевую роль в процессе трансформации отрасли будет играть выпуск "зеленых" бондов. "Перенаправление инвестиций в "зеленые" проекты уже началось. Даже некоторые члены ОПЭК выстроились в очередь за "зелеными" инвестициями для трансформации своей экономики. Итоги нашего рейтинга показывают. Что российским нефтегазовым компаниям следует обратить самое пристальное внимание на сегмент "зеленого развития", который так бурно развивается на Западе", - подчеркнул Кильзие.

По данным Amundi, крупнейшего оператора по выпуску "зеленых" бондов, в 2020 году было выпущено зеленых облигаций на 300 млрд долларов, в 2021 году - уже на 400 млрд долларов. "В 2022 году эта цифра удвоится", - предрек глава Creon Group. "Российские компании обязаны участвовать в этом процессе. Есть ощущение, что они пока не понимают механизмы работы с "зелеными" бондами. Но надеюсь, что в ходе наших действий и нашей дискуссии с Еврокомиссией мы сможем найти формулу для формирования рабочей группы, которая сможет предложить западным финансовым институтам участие в российских проектах", подчеркнул Кильзие.

Евразийский рейтинг - Казахстан и Азербайджан

Первую "тройку" казахстанских нефтегазовых компаний возглавили "КазМунайГаз" (первое место), ПАО "Карачаганак" (2 место) и "Норт Каспиан" (третье место). В рейтинге азербайджанских компаний представлены две компании - BP (первое место) и SOCAR (второе место).

"Группа компаний АКРА активно продвигает принципы ответственного инвестирования и инициативы устойчивого развития на постоянной основе. Мы проводим конференции, семинары и тренинги, а также тесно взаимодействуем с регуляторами, профильными компаниями-партнёрами и профессионалами как в сфере охраны окружающей среды, так и углеродного менеджмента. Для нефтегазовых компаний участие в рейтинге - это положительная репутационная составляющая и отличная возможность заявить о себе как об ответственном недропользователе. Для нас большая честь стать партнером этого проекта и способствовать повышению прозрачности нефтегазовой отрасли как наиболее непростой с точки зрения негативного воздействия на окружающую среду", - прокомментировал генеральный директор "АКРА Риск Менеджмент" Алексей Мухин.

Снижение среднего балла, прозрачные и непрозрачные компании

В 2021 году эксперты рейтинга представили не только итоговый анализ, но и исследовали динамику рейтинга за восемь лет его существования (2013-2020 годы) Невзирая на усилившуюся конкуренцию за первые места, средний итоговый балл российских нефтегазовых компаний по итогам 2020 года снизился, что свидетельствует о снижении экологической открытости компаний в целом. Тренд на снижение открытости продемонстрировали и нефтегазовые компании Казахстана, где рейтинг рассчитывается с 2016 года, и Азербайджана (с 2018 год).

В то же время, среднеотраслевой балл раскрываемости среди российских компаний оказался выше, чем среди компаний Казахстана и Азербайджана. Это обусловлено тем, что российские компании оперативнее предоставляют обратную связь, охотнее раскрывают дополнительную информацию, а также предоставляют более подробную и качественную нефинансовую отчетность:

Кроме того, анализ итоговых баллов компаний России и Казахстана за восемь лет выявил два устойчивых кластера - "прозрачный" и "непрозрачный". В "прозрачном" кластере в верхней половине рейтинга активные компании конкурируют за первые места в итоговом зачете, в то время как в "непрозрачном" кластере в нижней части рейтинга находятся более пассивные компании, которые пока не раскрывают экологически значимую информацию в должном объёме. При этом передвижение компаний из "непрозрачного" в "прозрачный" кластер практически не происходит.

Государственные контролирующие органы в области охраны природы, ответственные инвесторы и страховые компании, а также экологические организации должны обратить особое внимание на повышенные экологические риски "непрозрачного" кластера, подчеркнул Алексей Книжников.

"Мы впервые так глубоко проанализировали тренды за все годы существования нашего рейтинга по всем критериям и планируем адаптировать методику рейтинга к возросшим экологическим требованиям в следующем году", - анонсировал Алексей Книжников.

О проекте

Проект "Здравый смысл" с независимым Рейтингом открытости экологической информации нефтегазовых компаний был инициирован CREON Group и Всемирным фондом дикой природы (WWF России) в 2014 году. Партнёром рейтинга выступает рейтинговое агентство АКРА РМ. Проект реализуется при поддержке Программы ООН по окружающей̆ среде (UNEP) и поддерживается программой "Люди природе" Европейского союза и Министерством энергетики РФ.