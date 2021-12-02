ЖК "Береговой" стал лауреатом премии "Рекорды Рынка Недвижимости"

ТАСС, 2 декабря. Международная премия "Рекорды Рынка Недвижимости" каждый год оценивает более 500 жилых комплексов в поисках лучших, тех кто достоин статуса №1 на рынке недвижимости в своей категории. Архитектура здания сегодня является одной из важнейших составляющих ЖК и существенным неценовым фактором для покупателей недвижимости при выборе объекта. Девелоперы, которые заинтересованы в качестве своих проектов, проводят профессиональные конкурсы на разработку архитектурной концепции для них. К таким проектам-участникам премии в номинации "Архитектура объекта №1" всегда обращено пристальное внимание как со стороны жюри, так и профессионального сообщества. В этом году победителем стал жилой квартал на Москве-реке "Береговой" от девелоперской компании "Главстрой".

Это проект премиум-класса на западе Москвы в историческом районе Филевский парк, с видами на Москва-сити. Архитектурная концепция продолжает эстетику всемирно известных городов у воды: роскошных резиденций Лондона, небоскребов Чикаго, зданий Токио с видами на океан, иконического Манхэттена.

Согласно концепции, разработанной архитектурной студией "Арт-группа Камень", река всегда находится в движении, так и рисунок фасадов "Берегового" меняется снизу вверх, а также от одного здания к другому, напоминая поверхность реки. Рисунок создавался с помощью кода с паттернами волн. Главные переменные в основе алгоритма - соотношение алюминиевых и стеклянных поверхностей фасада. Их комбинация создает эффект "течения реки", для которого девелопер разработал 1800 типов модульных конструкций.

Над уникальным фасадом из стекла и анодированного алюминия специалисты компании работали вместе с командой международных и российских экспертов в сфере архитектуры, фасадного проектирования и производства, строительства и дизайна. Создано несколько макетов фасада для оценки их соответствия архитектурной концепции и испытания технических характеристик модульных конструкций. Общая площадь фасада составляет 150 тыс. кв. м.

Концепция "Берегового" в историческом районе столицы представляет собой комплекс зданий в ансамбле с набережной вдоль всего комплекса, создающий подобие амфитеатра, из которого открываются виды на Москву-реку, парки и центр столицы. Для этого "Главстрой" разработал 25 планировочных решений клубных и приватных террас. Благодаря современным архитектурным решениям, терраса - это не только стильное дополнение к квартире, но и новое функциональное пространство для отдыха, активностей, спорта и даже для работы.

Проектом предусмотрена коммерческая инфраструктура на первых этажах с выходом на пешеходную набережную. В рамках социокультурной программы "Главстрой" в двух этапах "Берегового" предусмотрен собственный парковый комплекс площадью 4 га.

Именно такой комплексный подход к архитектурной концепции позволил жилому кварталу "Береговой" стать лауреатом ежегодной международной премии "Рекорды Рынка Недвижимости".