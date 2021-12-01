"Ингосстрах" выплатил $1,5 млн в связи с повреждением Boeing 737-400

ТАСС, 1 декабря. "Ингосстрах" произвел выплату перестраховочного возмещения в размере $1,5 млн в связи с повреждением воздушного судна Boeing 737-400 на земле.

Страховой случай произошел в 2020 году, когда во время обслуживания воздушного судна в аэропорту произошло его столкновение с тягачом. В результате события судно получило значительные повреждения передней стойки шасси и фюзеляжа.

Данное происшествие было признано "Ингосстрахом" страховым случаем, и произведена выплата перестраховочного возмещения по каско воздушного судна в размере $1,5 млн в соответствии с условиями договора перестрахования.

Справочно:

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.