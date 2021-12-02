ЮУрГУ запускает новые образовательные программы по искусственному интеллекту

ТАСС, 1 декабря. Южно-Уральский государственный университет получил грант 37 млн рублей на разработку программ бакалавриата и магистратуры по профилю "искусственный интеллект". Вуз стал одним из числа 21 университета-победителя. Заявки подавали более 120 университетов страны.

"Конкурс не самый простой. И условия участия были трудными в исполнении. Так, университет, подающий заявку, должен был привлечь не менее пяти региональных партнеров-университетов, которые будут участвовать в реализации новых образовательных программ. То есть мало было разработать новые программы, надо было еще найти вузы, которые вместе с нами внедрят их в учебный процесс. Нашими партнерами стали крупнейшие вузы региона: Челябинский государственный университет, Магнитогорский государственный технический университет им Г.И. Носова, Южно-Уральский государственный медицинский университет, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, Южно-Уральский государственный аграрный университет, Уральский государственный университет физической культуры", - расскал проректор по информатизации, доктор физико-математических наук, профессор ЮУрГУ Леонид Соколинский.

Грант предусматривает создание учебных программ, направленных как на подготовку непосредственно профессиональных программистов, которые будут создавать программные механизмы, так и специалистов в других сферах, где может быть применен искусственный интеллект: педагогика, медицина, спорт, сельское хозяйство, металлургия, робототехника.

"Еще одно условие - программы должны разрабатываться с ведущими IT-компаниями. Дополнительные баллы давали тем участникам, кто в реализации программ будет сотрудничать с зарубежными университетами. Со всеми условиями мы справились и даже больше: вместо необходимых четырех магистерских программ, мы разработали семь плюс один модуль в программе специалитета “Искусственный интеллект в медицине” - для нашего партнера Южно-Уральского государственного медицинского университета. В рамках гранта также будут запущены две новые программы бакалавриата", - отметил Соколинский.

Новые магистерские программы будут запущены в предстоящую приемную кампанию. Возможность обучиться по программе бакалавриата в сфере ИИ появится у студентов в 2023 и 2024 годах.