На выставке "САЛЬВАДОР ДАЛИ. Атомная Леда и другие образы ГАЛА" начинает работу лекторий

ТАСС, 1 декабря. Цикл встреч лектория "САЛЬВАДОР ДАЛИ. ГАЛА" начнется 1 декабря в 19:00 с авторской лекции известного искусствоведа Максима Костыри "Жена, муза, коллега: спутницы художников от Яна ван Эйка до Сальвадора Дали". Речь пойдет о женах известных художников XV-XX веков. Супруга, муза, коллега - все эти роли сложно переплетены. Талант и любовь, творчество и повседневность, успех и трагедия раскрываются через парадигмы "мужчина и женщина", "художник и профан", "искусство и быт".

"Тему глубоких отношений между художником и его музой продолжит испанист и искусствовед Татьяна Пигарева на лекции "Тайная жизнь Дали и Гала: история любви, ставшая искусством, - сообщила руководитель пресс-службы Музея Фаберже Екатерина Пучкова. - Татьяна Пигарева даст лекцию 8 декабря в 19.00. Из нее слушатели узнают не только об истории любви, но и познакомятся с неопубликованными материалами исследований о жизни Елены Дьяконовой в России, которые опровергают большую часть сведений о юности Gala, опубликованных в ее многочисленных биографиях".

15 декабря в 19.00 на лекции Ивана Чечота "Сальвадор Дали и история искусства" речь пойдет, с одной стороны, об отношении специалистов к творчеству Дали, а с другой - об отношении самого художника к различным эпохам и традициям прошлого, а также к великим произведениям искусства.

Кроме собственно искусствоведческих вопросов, лекторий затронет и смежные области, в которых проявил себя художник. Долгие годы Дали и Гала сотрудничали с легендарными кутюрье: Эльзой Скиапарелли, Кристианом Диором, Коко Шанель и другие. Эпатажные, сюрреалистические наряды и аксессуары, предметы интерьера, обложки Vogue - все эти "безумные" произведения Сальвадора Дали до сих пор считаются шедеврами в истории моды.

О том, как сюрреализм покорял мир и как Сальвадору Дали удалось совершить революцию в fashion-индустрии 22 декабря в 19.00 расскажет на лекции Анатоль Вовк.

Последней лекцией в этом году станет встреча с Сергеем Стафеевым "Сальвадор Дали и наука", которая пройдет 28 декабря в 19.00. В работах художника взаимодействие науки и искусства можно рассматривать с различных точек зрения. Ретроспективно его можно сравнить с Леонардо или Вермеером, а в перспективе - проследить его влияние на Дэвида Хокни и других наших современников. Лектор проанализирует произведения Дали с точки зрения, обозначенной самим художником: с позиции королевского шута, "задающего нелепые на первый взгляд вопросы, сбивая людей с толку и заставляя мысль пульсировать, открывая ей новые горизонты".

На выставке представлено более шестидесяти живописных и графических работ из собрания испанского Театра-музея Дали в Фигерасе, многие из них прежде никогда не покидали Испанию и впервые предстают перед петербургским зрителем. Большая часть выставленных работ входила в личное собрание художника, который считал их настолько ценными, что они постоянно экспонировались в его Театре-музее в Фигерасе. Все они посвящены жене и музе великого сюрреалиста - Гала. В рамках параллельной просветительской программы Музей проводит Лекторий и приглашает жителей и гостей Петербурга поближе познакомиться с парой Дали - Гала, а также с историческим контекстом, в котором жил и творил художник.

Лекции будут проходить каждую среду с 19.00 по адресу: Музей Фаберже, наб. реки Фонтанки, 21

Расписание лектория и билеты на сайте.

Возрастная категория: 18+.