В Москве прошел международный конкурс и фестиваль имени Фраучи

ТАСС, 1 декабря. В Москве завершился Международный конкурс и фестиваль имени Фраучи (6+), на котором собрались молодые исполнители и звезды классической гитары со всего мира. Выступления 17 гитаристов из 10 стран мира собирали полные залы на втором и третьем туре конкурса, а также транслировались в прямом эфире в социальных сетях.

"Фраучи – это семья", – сказал художественный руководитель конкурса и фестиваля Дмитрий Илларионов. "С этого года бренд FRAUCHI практически однозначно ассоциируется с гитарой и в России, и за рубежом. Конкурсанты и финалисты получают поддержку нашей большой гитарной семьи и становятся ее частью. Финалистам мы планируем организовать концерты в ведущих залах России, а также публикацию музыкальных видео на популярных каналах YouTube. А в ближайшем будущем мы предоставим нашим конкурсантам льготное участие в партнерских конкурсах, в том числе зарубежных".

Фестиваль FRAUCHI представил четыре концерта. На них звучали мировые премьеры – в частности, концерты для гитары с оркестром французского композитора Кароля Беффа и россиянина Сергея Руднева. Был представлен новый шоу-формат гитарного концерта – "Гранд-турнир".

"Дмитрий Илларионов, Артем Дервоед и хорватский гитарист-виртуоз Петрит Чеку сошлись на сцене Светлановского зала Московского международного Дома музыки в музыкальной битве, выступая соло, ансамблем и вместе с оркестром. Весь зал был охвачен напряжением в продолжение двух отделений подряд, награждая артистов бурными овациями. Таким образом, главная цель состязания – поразить публику блестящим исполнением – была реализована. Огромное спасибо Петриту Чеку и арт-директору фестиваля Дмитрию Илларионову за радость выступать на одной сцене, а также за этот потрясающий вечер", – отметил участник концерта, гитарист Артем Дервоед.

Концертная программа выводит FRAUCHI в тройку наиболее значительных международных фестивалей классической гитары в столице, наряду с "Виртуозами гитары", которые ежегодно проходят в марте в Концертном зале имени Чайковского, и фестивалем GUITARMAGfest, который проводится в конце мая в Зале Зарядье и в Соборной палате. В 2022 году Дмитрий Илларионов приглашен к участию на каждом из этих фестивалей.

Конкурс и фестиваль FRAUCHI 2021 получил поддержку в СМИ. Так, на радио "Орфей" прошли "дни гитары" – пять дней в эфире наиболее рейтингового шоу "Утро в четыре руки" приходили участники конкурса и фестиваля – Петрит Чеку (Хорватия), гитарный дуэт Kupinski (Польша), заслуженный артист России и участник жюри конкурса FRAUCHI Борис Андрианов и другие звезды. Гитаристы появлялись в эфире утренних шоу Первого канала; также конкурсные мероприятия были поддержаны программой социальной рекламы столицы. Поддержку фестивалю оказало и Правительство РФ в лице вице-премьера Татьяны Голиковой, которая подписала специальные разрешения, чтобы конкурсанты смогли беспрепятственно въехать в Россию.

Следующий фестиваль "ФРАУЧИ-ГАЛА" состоится осенью 2022 года, а очередной международный конкурс и фестиваль имени Фраучи пройдет в 2023 году.