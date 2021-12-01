В Чечне подвели итоги фестиваля-конкурса детского творчества "Радуга талантов"

ТАСС, 1 декабря. В Грозном подвели итоги Межрегионального фестиваля-конкурса детского творчества "Радуга талантов – 2021" (6+), который проходил в рамках реализации регионального проекта "Творческие люди Чеченской Республики" национального проекта "Культура".

В фестивале приняли участие 150 человек – воспитанников детских школ искусств, детских музыкальных и художественных школ из 3 регионов СКФО.

"Фестиваль "Радуга талантов" - это многожанровый конкурс-фестиваль, которым в Чеченской Республике принято приветствовать золотую осень.Ничто так не украшает и не разжигает бархатный сезон в гостеприимном городе Грозный, как многообразное соцветие талантов, которые предстают перед публикой и жюри", - говорится на официальном сайте Министерства культуры Чеченской Республики.

Фестиваль "Радуга талантов" дает возможность проявить себя в пении, хореографии, игре на музыкальных инструментах и в изобразительном искусстве. В ходе фестиваля участники могут завести знакомства, выслушать ценные наставления и рекомендации от членов жюри – артистов искусства и культуры, профессоров и педагогов, ведущих музыкальных учебных заведений, известных хореографов, популярных хормейстеров и артистов.

По завершению фестиваля для гостей и участников фестиваля прошел Гала-концерт.